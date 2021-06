Bourges : les écoles militaires ouvrent les portes de leurs ateliers de maintenance

La journée Formation à la Maintenance et Innovation (JFMI) aux écoles militaires de Bourges, une opportunité unique de rencontrer les acteurs des formations professionnelles et techniques de la maintenance !

La JFMI se déroulera le 30 juin à partir de 09h00 au sein des écoles militaires de Bourges. Cette journée organisée par l’école du Matériel avec l’appui de l’Education Nationale sera consacrée aux échanges entre formateurs civils et militaires du domaine maintenance et visera notamment à démontrer comment l’innovation peut intervenir au service de la pédagogie. Cette journée est exceptionnellement ouverte sur rendez-vous aux élèves et parents d’élèves ainsi qu’à toutes les personnes intéressées. Ne manquez pas cette occasion !

Les métiers de la maintenance du matériel militaire recherchent des candidats - Ecoles militaires de Bourges

Pour réserver votre place, inscrivez-vous via le lien suivant : https://www\.weezevent\.com/jfmi2021. Pour tout autre renseignement, prendre contact avec l’école du Matériel via l’adresse de messagerie suivante : ecomat-partenariats@def.gouv.fr