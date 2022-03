Bourges : les écoles militaires s'étoffent encore

Ces jeunes sont recrutés à l'issue de la classe de seconde... ils sont déjà une centaine à Bourges. Ils seront deux fois plus à la rentrée de septembre : " A partir du 1er juillet, on va non seulement gagner en densité, mais on va aussi ouvrir de nouvelles filières " explique le capitaine Mathieu commandant d'unité. " On forme ces jeunes à partir de la classe de première durant deux ou trois ans, selon les filières. Ils préparent un bac professionnel ou un bac technologique à partir de l'année prochaine et ensuite ils iront dans tous les types de régiment même si les unités de maintenance seront évidemment privilégiées. On veut recruter le plus tôt possible pour pouvoir les habituer à des matériels un peu plus complexes qu'il devront entretenir et qui arrivent dans l'armée de terre actuellement. Ici à Bourges, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des formations de maintenance et qu'il est possible d'établir des passerelles, même si c'est une école qui a déjà beaucoup d'activités."

Le capitaine Mathieu, commandant d'unité au centre d'enseignement technique de l'armée de terre. © Radio France - Michel Benoit

Damien, 17 ans, a choisi a choisi la filière maintenance des matériels aéronautiques : " J'ai déjà appris à faire des déposes de moteur, d'arbre de transmission. Mon avenir, je le vois dans un régiment d'hélicoptères. J'aimerais évoluer comme chef d'équipe ou comme mécanicien naviguant. C'est un mécanicien qui part en vol. "

Damien, 17 ans, est bien parti pour devenir mécanicien sur hélicoptère. © Radio France - Michel Benoit

Il existe aussi une filière maintenance des véhicules terrestres et une troisième sera créée à Bourges en septembre : " En septembre, on aura une filière sur les systèmes numériques, les radars, etc..." détaille le capitaine Mathieu. Les véhicules Griffon, Jaguar et Serval qui arrivent dans l'armée de terre.sont en effet de plus en plus complexes, tout comme les hélicoptères. Durant leur apprentissage, les jeunes suivent une formation militaire qui sera complétée à leur sortie par un stage de quatre mois à l'école des sous-officiers de Saint-Maixent.