Bourges : les syndicats dénoncent "les conditions sanitaires dans les établissements scolaires"

Mardi 10 novembre est une journée d'action et de mobilisation des syndicats d'enseignants. À Bourges, un rassemblement est prévu à partir de midi. Le nouveau protocole sanitaire dans les lycées ne les convainc pas.

Ils dénoncent les conditions sanitaires dans les écoles, collèges et lycées. Les syndicats d'enseignants FSU, Sud, CGT et FO dans le Cher se mobilisent mardi 10 novembre. Un rassemblement est organisé de 12h à 14h à Bourges, devant les locaux de la direction des services de l'éducation nationale, avenue du 95ème de ligne.

Un nouveau protocole sanitaire est en vigueur dans les lycées. Il prévoit au moins 50% de cours en classes et le reste à distance. L'objectif est de réduire la circulation du virus dans les établissements scolaires et de protéger les élèves et les enseignants.

Dans l'Indre, aucun rassemblement n'est prévu mais l'appel national à la grève est relayé.