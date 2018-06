Bourges, France

Lucile, qui habite Plaimpied-Givaudins, près de Bourges, a choisi de lire un passage du livre, "La révolte des animaux moches". Mais attention, lecture ne veut pas dire comédie C'est l'écueil que veut à tout prix éviter Lucile : " Je veux surtout faire comprendre l'histoire que je raconte. Je mets la bonne intonation, je fais des gestes et j'essaie de regarder le public."

Lucile dans sa classe de l'école Camille Claudel, au Val d'Auron, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Tout cela sans théâtraliser le texte, la nuance est parfois subtile. Tout l'art pour Lucile sera de faire croire qu'elle découvre un texte qu'elle connait déjà par coeur : " Parfois, c'est un peu embêtant, parce qu'on a envie de regarder le public, mais il ne faut pas en abuser. Le livre que j'avais lu à la finale départementale, c'était le roman de Renart (une oeuvre en vieux français !). C'est une critique de la société mais où les personnages sont des animaux, et je trouve cela intéressant. C'est pour cela que pour cette finale nationale, je reste dans le même thème avec "La révolte des animaux moches (ndlr : livre signé Coline Pierré)."

Lucile et sa maîtresse Horia Gitton. © Radio France - Michel Benoit

Horia Gitton inscrit sa classe depuis 2013 à ce concours des petits champions de la lecture : la maîtresse de Lucile y voit un excellent travail pour les élèves, même les moins doués en lecture : " Moi, ce qui m'intéresse dans ce concours, c'est de transmettre une émotion. Et c'est vrai que c'est très émouvant de voir un enfant, parfois en difficulté, qui s'entraîne. Déjà oser lire à haute voix. Ils arrivent, ils sont très chevrotants, les premiers mots peinent à sortir. Même s'ils butent sur les mots, s'il y a des fautes de liaison, ils arrivent à tenir les copains en haleine, et quand ils sont applaudis à la fin, c'est hyper émouvant et c'est très gratifiant pour eux. Je conseille à tous mes collègues d'inscrire leurs élèves à ce concours. " A l'heure d'internet et des séries, le livre garde d'ailleurs une bonne côte chez les jeunes : chacun lit en moyenne 13 ouvrages par an, d'après une récente enquête.