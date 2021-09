Bourges : mieux remédier aux violences scolaires

Les responsables d'établissement doivent aujourd'hui signaler au plus tôt les cas de violence scolaire. Plus question d'ignorer les plaintes des enfants et de leurs parents. Des actions existaient déjà. Cette convention va permettre de les formaliser davantage et de mieux actionner le réseau d'intervenants. Police, gendarmerie et justice sont évidemment dans la boucle aux côtés de l'éducation nationale. Le nombre de correspondants territoriaux de prévention est doublé à la gendarmerie dans le Cher : ils sont désormais 20 militaires, au contact des établissements scolaires, prêts à réagir rapidement si la situation le mérite, en contact, avec chaque responsable d'établissement.

La gendarmerie veut être au plus près des responsables d'établissement scolaires © Radio France - Michel Benoit

Une trentaine d'actions sont déclinées dans cette convention : de la prévention mais aussi la manière de réagir au mieux : " Aujourd'hui, les faits de violence sont clairement signalés " déclare Pierre-Alain Chiffre, directeur des services académiques du Cher . " L'idée étant qu'on les repère et qu'on y réponde. L'idée, c'est aussi qu'à travers ce repérage des différentes sortes de violence, on sache aussi les prévenir." 127 signalements d'incidents scolaires sur l'année dernière dont 50 sont remontés au procureur : harcèlement, agressions verbales, voire physique (y compris par des parents) : " Parfois, le comportement ou la violence dont peut faire preuve un élève à l'école, n'est en fait que le révélateur de carences éducatives de parents isolés parfois" précise Joël Garrigue, procureur de la République à Bourges. " Des parents qui peuvent aussi avoir eu une éducation carencée et qui reproduisent le schéma. Il nous faut faire preuve d'imagination pour trouver des sanctions adaptées."

La police dispose aussi de référents scolaires © Radio France - Michel Benoit

Seuls les élèves de plus de 13 ans (selon l'ordonnance de 1945) sont éligibles à une sanction pénale. Parmi les idées envisagées, des T.I.G (Travail d'Intérêt Général) , pourquoi pas dans les gendarmeries ? " Cela peut être une bonne idée " analyse l'adjudant chef Sylvain, correspondant territorial de prévention, rattaché à la brigade de gendarmerie de St-Amand-Montrond. " En général, le fait déjà de nous rencontrer durant les procédures, a un réel effet. Il y a beaucoup d'enfants qui nous craignent encore. L'uniforme est encore respecté dans nos campagnes. Même les parents. Oui, cela fonctionne." C'est peut-être un peu moins vrai pour la police dans certains quartiers urbains. 84 élèves ont été exclus de leur établissement l'an dernier dans le Cher pour des violences, mais le but est de ne pas en arriver là car c'est toujours un échec.