Bourges : réalité virtuelle et nouveau portail Cleor au forum de l'orientation ce samedi

Un rendez-vous incontournable pour les jeunes et leurs parents : jusqu'à samedi soir, le forum de l'orientation au pavillon d'Auron à Bourges. L'occasion de découvrir un tout nouveau portail, lancé sur internet il y a un mois par le conseil régional ; Cleor. Vraiment pratique !

Cleor est une application qui décloisonne toutes les informations relatives aux métiers. Ce guichet unique vous renseigne à la fois sur les formations, les parcours professionnels et les métiers. Vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin que vous soyez lycéen en besoin d'orientation ou adulte en reconversion.

Cleor, la nouvelle application du conseil régional Centre Val de Loire pour faciliter l'orientation et la formation © Radio France - Michel Benoit

Du salaire, aux recrutements envisagés ces prochaines années. Un site vraiment bien conçu car il évite d'avoir à cliquer sur plein de sites à la fois pour trouver les écoles ou les offres à pourvoir. Comme l'explique Emmanuel Duplessis, chargé de mission orientation au conseil régional Centre Val de Loire : "On regroupe toutes les infos par métier mais vous pouvez aussi entrer sur ce site en fonction de vos compétences, de vos diplômes, de vos affinités ou de votre domaine d'activité. Vous aurez accès aux lieux de formation mais vous verrez aussi si ce métier est recherché ou pas. Egalement les salaires proposés et les perspectives. Tout est concentré et ça facilite vraiment les choses. L'information tient également compte de votre résidence. On a essayé de coller au plus près des questionnements de chacun pour trouver facilement les réponses souhaitées. Finalement, on amalgame des informations qui existent sur internet mais qui sont habituellement disséminées." Il faut bien avouer que Cleor est plutôt bien fait et d'un accès simple, et efficace. Mais ce site n'est pas la seule nouveauté présentée sur le salon...

Des lunettes de réalité virtuelle pour découvrir des environnements professionnels

Vous pourrez découvrir sur le stand du conseil régional un casque de réalité virtuelle qui vous plongera dans des univers professionnels. C'est assez bluffant. De la cave aux cuisines d'un grand restaurant, les ateliers d'une usine de mécanique de précision, ou ceux de chez Dior cosmétiques près d'Orléans, ce casque vous plonge dans trois ambiances différentes... C'est votre regard qui commande votre parcours. Un commentaire vous explique ce que font les opérateurs autour de vous, à quoi servent les machines qui vous entourent. On s'y croirait. Aminata, élève en terminale, a chaussé le casque : "C'est super. J'ai choisi de visiter les ateliers de Dior Cosmétiques. J'ai vu comment on faisait les produits. C'est vachement sécurisé ! _J'aurais jamais cru que ça ressemblait à ça !_"

Sur le stand du conseil régional Centre val de Loire, un équipement de réalité virtuelle pour plonger dans des univers professionnels habituellement fermés. © Radio France - Michel Benoit

L'idée, c'est de vous emmener dans des univers qui vous seraient peut-être fermés, au plus près de la réalité de ces ambiances, dans des entreprises de secteurs qui recrutent. "Ca permet de casser pas mal d'idées reçues., explique _Emmanuel Duplessis_. L'industrie, ce n'est plus les temps modernes de Charlie Chaplin !" Ces films seront bientôt accessibles sur le site internet du conseil régional Centre Val de Loire, mais sans immersion virtuelle.

https://www\.cleor\.org/