Bourges : s'attaquer aux causes du décrochage scolaire

Les collèges et les lycées de l'agglomération de Bourges pourront proposer aux élèves décrocheurs de se faire suivre par la Maison des Adolescents et des jeunes adultes pour réaliser un bilan complet et mettre en place des actions. L'objectif est de travailler en profondeur avec le jeune et ses parents sur les causes, et ça c'est plutôt ambitieux.

Un bureau aménagé pour recevoir le jeune et ses parents à la maison des adolescents du Cher à Bourges

Concrètement, le jeune et ses parents signeront un contrat avec l'éducation nationale et la maison des adolescents pour participer à un programme de deux à cinq jours : " Il y aura une évaluation individuelle du jeune. On fera la même évaluation avec ses parents, explique Nathalie Verne, directrice de France Addictions dans le Cher. Et ensuite, on ira observer le jeune dans un collectif pour voir comment il se comporte parmi d'autres jeunes. Il pourra bénéficier d'ateliers collectifs et en même temps de rendez-vous individuels ou familiaux avec soit des psychologues, des éducateurs, des infirmiers, des animateurs socio-éducatifs, en fonction des besoins. Si une problématique majeure est identifiée, par exemple de santé mentale, on va travailler avec la pédo-psy pour avoir un accompagnement au long cours. Notre but, c'est d'identifier ce que vient dire le décrochage scolaire. On va travailler notamment sur l'estime de soi."

Ambiance familiale et cosy pour faciliter le dialogue à la maison des adolescents de Bourges

Une approche pragmatique qui pourra déboucher si nécessaire sur une prise en charge médicale ou psychologique. Ce dispositif s'adressera notamment aux jeunes sanctionnés par une exclusion scolaire : " Au lieu de rester cinq jours chez lui, l'élève sera pris en charge se réjouit Pierre-Alain Chiffre, directeur des services académiques du Cher. Cela peut être aussi des jeunes qui ne sont pas exclus mais qui sont sur des dispositifs adaptés ou des parcours de scolarité aménagés. La force du dispositif, c'est la prise en charge globale du jeune par les différents acteurs."

La maison des adolescents et des jeunes adultes du Cher à Bourges

L'objectif est d'aboutir à un diagnostic qui permette d**'expliquer le décrochage scolaire** ou l'indiscipline de l'élève : " Le jeune ne le sait pas toujours, résume Nathalie Verne. Il est en colère, il ne se sent pas à sa place, il ne sait pas pourquoi mais ça ce sera notre travail d'adulte de le déterminer."

Ce suivi pourra aller bien au delà des cinq jours pour ensuite redémarrer sur de bonnes bases, après avoir repris confiance en soi.