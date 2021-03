Bourges : la secrétaire d'État Sarah El Haïry lance le SNU 2021

La Covid-19 a perturbé depuis un an le déploiement du Service National Universel mais cette année, le gouvernement prévoit 25.000 places réservées aux jeunes volontaires de 15 à 17 ans. 150 jeunes du Cher pourront s'inscrire et le département en accueillera 240 pour le séjour de cohésion organisé à la fondation André Maginot de Neuvy-sur-Barangeon fin juin.

Certains jeunes qui ont effectué leur SNU, ont témoigné © Radio France - Michel Benoit

Pas de déplacements hors Région cette année

Après ce séjour collectif de deux semaines, les jeunes doivent effectuer 84 heures de mission d'intérêt général. Cette année, les jeunes ne pourront pas quitter la région pour les deux semaines de séjour collectif (stage de cohésion), mesure de précaution due à la Covid. Pas de grand voyage possible pour ces jeunes, alors que c'était l'un des attraits de ce SNU, "les stages de cohésion se feront de manière intrarégionale" précise Sarah El Haïry, secrétaire d'état à la Jeunesse et à l'engagement.

"Le SNU, c'est une aventure collective mais c'est une aventure basée sur le volontariat. Donc, soit on saisit sa chance, soit on la laisse passer. Alors, il faut un peu de courage. Il faut avoir confiance en l'avenir, mais pendant le SNU, on rencontre des gens qui peuvent changer sa vie. Cela aide à grandir. On vous présente des dispositifs, des programmes et tout ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est en cela que c'est une chance. C'est un grand moment d'égalité des chances. Cela permet de partir en vacances. En 2019, on s'est aperçu qu'un jeune sur deux du SNU n'avait jamais pris le train. Et je précise que le SNU ne coûte rien aux familles. Tout est pris en charge. C'est vraiment une opportunité à saisir" précise Sarah El Haïry.

Les partenaires du SNU lors de la réunion d'information au lycée Pierre-Emile Martin de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et ces jeunes SNU 2020 ne diront pas le contraire, "je pense que cela m'a aidé à communiquer et à aller vers l'autre. J'ai beaucoup appris sur la France, en découvrant une partie de son patrimoine. J'ai appris à me dépasser au niveau du sport et cela m'a incité à tenter l'aventure pour être pompier dans la marine nationale."

Les inscriptions pour le SNU sont possibles jusqu'au 20 avril © Radio France - Michel Benoit

Une expérience utile sur un CV

Une expérience à inscrire sur un CV insiste Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'Insertion, "évidemment, il faut avoir des diplômes mais de plus en plus, les chefs d'entreprise et la ministre que je suis, accordons beaucoup d'importance à la motivation des jeunes. C'est un plus énorme lorsqu'un engagement citoyen a été effectué, en particulier via le SNU. Cela peut être une nouvelle porte qui s'ouvre vers l'emploi." Des ministres qui ont su être convaincants lors de l'échange organisé au lycée Pierre-Emile Martin, à Bourges, si on en juge à la réaction de ce lycéen, "je suis convaincu et je pense que je vais vraiment m'engager. Si je ne le fais pas, je vais regretter."