Bourges : un collégien qui cartonne alors qu'il n'est en France que depuis deux ans !

C'est parti pour deux jours d'épreuve au brevet des collèges. 88 % de réussite l'an dernier (en France). Le contrôle continu compte pour la moitié du résultat. François-Dimitri Renard devrait s'en sortir sans problème. Cet élève du collège Littré de Bourges a fait un carton cette année. Il a remporté le concours national de la résistance pour le département du Cher, un concours national en grec ancien (les cicéronnades). François-Dimitri est même passé à la télé dans l'émission de France 5 "La Grande Librairie ". Il était parmi les cinq finalistes du concours de lecture à haute voix de l'émission alors que 150.000 collégiens étaient au départ... Des résultats d'autant plus remarquables que François-Dimitri est arrivé en France, il y a seulement deux ans, adopté par un couple de Bourges. Il a passé toute sa jeunesse au Cameroun où il ne lisait pas : " Je crois même que je détestais cela" avoue l'adolescent. " Quand je suis arrivé en France, il y a eu le confinement du printemps 2020 et c'est là que j'ai commencé à lire. Mes parents m'ont beaucoup incité également. Et puis il y a eu un déclic. C'est vrai que cela a été un choc culturel en arrivant du Cameroun. J'ai découvert des auteurs qui sont essentiels dans la culture française comme Zola, Diderot et les philosophes des lumières. Je me suis pris une claque en arrivant et ça a été une révélation. "

François-Dimitri Renard © Radio France - Michel Benoit

Avec sa coiffure, François-Dimitri, a un faux air de Yannick Noah, version 1983 à Roland-Garros : les deux sont originaires du Cameroun. Le premier est sans doute meilleur en grec ancien que le second. Le grec ancien où François-Dimitri a donc décroché le premier prix national des cicéronnades (les deuxième et troisième places sont aussi occupées par des élèves du collège Littré de Bourges). Un travail acharné pour ces élèves, encadré par leur professeur de lettres classiques, Magalie Diguet : " Au début, il était bon, il devenu très bon puis excellent " relate l'enseignante. " Je n'aurais jamais cru que l'on pouvait autant progresser pour se surpasser. Et cela m'a également fait beaucoup de bien en me dopant dans ma pédagogie. François-Dimitri a beaucoup d'aisance pour communiquer, une bonne maturité également. J'ai entraîné mes élèves en partant du principe que le grec ancien était la langue de l'éloquence. J'étais dans l'idée que l'on devait pouvoir imaginer l'intention d'un auteur et comprendre en partie l'histoire, en écoutant simplement la lecture à haute voix d'un texte même si on ne pratiquait pas le grec ancien. Et ça a marché. On 'est beaucoup filmé et ma collègue du CDI du collège, nous donnait son avis, son sentiment pour qu'on s'améliore. Elle s'est beaucoup impliquée et on n'en serait pas là sans elle, qui vient malheureusement de nous quitter récemment."

Magalie Diguet et sa classe de grec ancien au collège Littré de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Eric, 14 ans, a aidé son ami à préparer ces concours. Selon lui, François-Dimitri n'a pas attrapé la grosse tête. Loin de là : " Beaucoup, à sa place, se seraient pris pour le roi du monde. Ce n'est pas son cas. C'est quelqu'un qui s'exprime toujours beaucoup, qui discute énormément avec les professeurs et c'est un copain avec qui on essaie de rivaliser. Cela crée une très bonne émulation." Un amour des lettres qui pourrait cependant influer sur l'orientation scolaire du jeune homme : " Au départ, je me prédestinais à devenir médecin, donc plus dans les matières scientifiques. Ces bons résultats en littéraire me font réfléchir. Le fait de savoir, c'est quelque chose de beau. Les challenges, c'est ce qui me fait avancer et quoi que je décide, je me donnerai toujours à fond. " Cela on n'en doute absolument pas !