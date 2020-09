Bourges : un réseau pour inciter les jeunes du Cher à intégrer les grandes écoles

Ce réseau national est décliné dans plusieurs départements en France (dont l'Indre) et depuis septembre, dans le Cher. Il s'appelle tout simplement : " Du Cher aux Grandes Ecoles ". L'association recherche évidemment plus de parrains pour pouvoir accompagner un maximum de lycéens en classe de terminale dans leur orientation et leur souhait éventuel d'intégrer une grande école.

Le réseau " Du Cher aux Grandes Ecoles " recherche des parrains © Radio France - Michel Benoit

D'abord un constat : 47 % des lycéens ruraux, selon des chiffres du comité économique social et environnemental, choisissent des filières courtes après le bac. C'est 10 % de plus que les lycéens urbains. C'est démontré, les jeunes des campagnes visent moins haut et ça s'explique par plusieurs freins : " On dénombre trois freins principaux explique Jérémy Lelot, l'un des membres fondateurs du réseau Du Cher aux Grandes Ecoles. D'une part, les difficultés d'accès à l'information sur ces formations. Egalement, une auto-censure puisque souvent ce sont des cursus qui sont considérés comme élitistes et pas faits pour ces étudiants. Enfin, les difficultés financières puisque souvent, ces cursus sont dans les grandes villes et qu'aller y vivre revient cher pour l'étudiant."

Ce réseau existe déjà dans l'Indre. © Radio France - Michel Benoit

L'un des objectifs de ce nouveau réseau sera, à terme, de permettre le financement de bourses d'études, comme l'a fait par exemple le pays basque. Dans l'immédiat, chaque parrain volontaire accompagnera au moins un lycéen. Trois entretiens minimum dans l'année pour lui donner les clefs pour intégrer Sciences Po, HEC ou l'ENA par exemple : " Si le filleul a un projet clairement déterminé, le parrain pourra l'aider notamment s'il a suivi le même cursus et en général c'est ce qu'on essaiera de faire, détaille Jérémy Lelot. Il pourra aiguiller le lycéen sur les choix, les préparations. Si le filleul n'a pas encore une vision très claire de ce qu'il veut faire, le rôle du parrain sera de l'épauler." Le réseau " du Cher aux grandes écoles " a déjà noué deux partenariats : l'un avec le lycée Marguerite de Navarre et l'autre avec le lycée Ste Marie à Bourges. Si vous souhaitez devenir parrain, vous pouvez vous rendre sur ce site. Si vous êtes lycéen et souhaitez être "coaché", n'hésitez pas à contacter le réseau : parrainagelycéensducher@gmail.com