Bourges : un salon inédit pour découvrir les offres de formation en études supérieures

Bourges, France

Cela se fait déjà dans d'autres villes de la région Centre-Val-de-Loire, mais à Bourges c'est une première : un salon Studyrama est organisé ce samedi 5 octobre pour découvrir les offres d'études supérieures. Le salon se déroule de 10h à 17h dans le Hall A du Pavillon d'Auron. On pourra y rencontrer les responsables, mais aussi les professeurs et les élèves d'IUT, de lycées, de prépas, de CFA ou encore d'écoles spécialisées (commerce, ingénieurs etc.).

Des conférences

Des conférences sont également organisées dans le cadre de ce salon. Voici le programme :

- 11h00 - 11h45 : Parcoursup : mode d’emploi.

- 12h15 - 13h00 : Réforme santé : ce qui change pour les études de médecine.

- 14h30 - 15h015 : Parcoursup : mode d’emploi.

- 15h45 - 16h30 : Découvrez les possibilités d’études supérieures et le Campus Connecté à Nevers.