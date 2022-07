Bourges : une meilleure prise en charge des élèves autistes

Un dispositif novateur à Bourges pour mieux intégrer les enfants autistes à l'école : il n'est déployé que dans une quinzaine de départements, dont le Loir et Cher et le Cher, pour la région Centre Val de Loire : le D.A.R. (dispositif Auto Régulation). Trois jeunes autistes sont ainsi accueillis à l'école Jean Macé de Bourges et un quatrième est prévu pour la rentrée prochaine. Ce dispositif auto régulation nous vient du Canada et donne d'excellents résultats puisque ces trois élèves restent toute la journée à l'école et vont passer l'année prochaine dans le cours supérieur. Ces élèves autistes bénéficient de l'aide d'un éducateur et d'un professeur déployé en renfort.

Loukas, un jeune enfant autiste va passer en CE1 l'année prochaine © Radio France - Michel Benoit

Visiblement, Loukas prend plaisir à chanter. Ce jeune autiste, scolarisé en CP depuis le mois de février passe la plupart de son temps avec les enfants de sa classe et en fonction des besoins, il rejoint une salle spécialement aménagée pour des apprentissages en plus petit groupe : " Nous, on vient les chercher ponctuellement en individuel ou en petit groupe pour faire un travail précis " détaille Cécile Labedan, professeur des écoles. " Le but c'est qu'ils puissent ensuite retourner dans leurs classes pour être performant. On fait du renforcement avec eux ou alors on travaille dans la prévision de certaines compétences. On échange beaucoup avec leurs professeurs et en prévision, on va peut-être travailler quelques notions de mathématiques pour qu'ils soient ensuite en réussite dans leur classe."

Des pictogrammes rappellent aux enfants autistes les bons comportements © Radio France - Michel Benoit

L'école Jean Macé compte six classes mais sept enseignants pour permettre cette prise en charge différenciée : " Effectivement, on affecte un poste d'enseignant surnuméraire " détaille Pierre-Alain Chiffre, directeur des services académiques du Cher. " Il y a également tout un accompagnement et un gros volet de formation puisque toute l'équipe enseignante est formée à cette prise en charge spécifique, mais aussi tout le personnel qui sera amené à les prendre en charge par exemple à la cantine. C'est un travail d'équipe également avec le secteur médico-social." L'ARS débloque 140.000 euros par an. Cela permet de financer, entre autres, un éducateur spécialisé à temps plein en complément de l'équipe enseignante. Il s'appelle Gabriel Pilorin : " On travaille une notion en auto régulation pour que plus tard en classe, l'élève autiste n'ait plus besoin d'un accompagnement. Et c'est cela qui change vraiment. Le but du jeu, c'est que l'enfant soit autonome. Le plus tôt possible, on prend de la distance avec l'enfant."

L'ensemble des partenaires du dispositif auto régulation à l'école Jean Macé de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Cela passe beaucoup par la communication visuelle et la valorisation des bons comportements. Pour Gabriel Pilorin, ces moyens supplémentaires dans cette école sont un investissement pour l'avenir : " Certaines personnes pourraient penser que le coût est élevé, mais c'est pour enlever des moyens plus tard. On préfère mettre beaucoup de moyens en primaire et peut-être au collège pour que ces enfants n'aient plus besoin d'accompagnement au lycée." A terme, l'école Jean Macé pourra accueillir 10 élèves dans ce dispositif Auto Régulation