Bourgoin-Jallieu : la mairie veut recruter des retraités pour assurer l'accueil périscolaire

Le tempo n'est peut-être pas le meilleur. En pleine mobilisation contre la réforme des retraites, la mairie de Bourgoin-Jallieu lance une campagne de recrutement un peu particulière. Pour compenser le manque d'agents pour assurer l'accueil périscolaire dans les écoles de la ville, la mairie est à la recherche de "jeunes retraités", de moins de 67 ans, prêts à prendre ce type de poste aux horaires répartis entre le matin pour accueillir les élèves, le midi pour la cantine et puis le soir, après l'école.

Les inscriptions d'enfants au périscolaire ont augmenté sur plusieurs années alors que le recrutement reste difficile. "Ce n'est pas super facile de recruter sur ces potes pour accueillir les enfants" assure le maire Les Républicains de Bourgoin-Jallieu, Vincent Chriqui. "Ce n'est pas facile parce que ce sont des horaires fractionnés et puis de toute façon, on est dans une période de tension sur l'emploi."

La mairie vante le complément de revenus

C'est ce constat qui a poussé la mairie à innover. "On s'est dit : et si on s'adressait à des retraités ? Qui n'ont plus d'emploi donc qui ont du temps, qui souvent connaissent les enfants parce qu'ils ont des enfants, des petits-enfants. Et pour eux, ça peut faire un complément de revenu et le côté horaires fractionnés peut être un peu moins gênant."

Pour Vincent Chriqui, "c'est une solution créative, un peu originale mais qui relève un peu de bon sens." L'argument fait rire jaune les représentants du personnel. Recruter des retraités, "c'est ne pas reconnaitre toutes les compétences" que les agents municipaux "ont acquises auprès des enfants" estime Alexia Charreton, secrétaure générale de la CGT Territoriaux à Bourgoin-Jallieu. "Travailler avec les enfants, c'est quelque chose qui s'apprend, on peut demander un niveau BAFA, un minimum de formation" continue-t-elle.

Un manque de reconnaissance pour la CGT

La nouvelle est mal perçue estime la représentante de la CGT car "ça ne viendrait même pas à l'esprit de recruter des retraités pour faire les chefs de service en fait, et pourtant ça vient à l'esprit pour gérer des enfants. Ce n'est pas inné donc ça pose question sur la reconnaissance."

Et puis il y a le choix du moment. Lancée au début du mois de février, cette campagne de recrutement coÏncide avec l'importante mobilisation contre la réforme des retraites en Isère alors est-ce que ce n'est pas malvenu ? Le maire Vincent Chriqui rit lorsqu'on lui pose la question. "Personnellement, je suis favorable à la réforme donc je n'ai pas de problème avec ça" sourit-il. Pour lui, ce recrutement peut aussi s'appuyer sur des études qui montrent d'après lui qu'au moment de la retraite, il ne faut pas que "ça soit une césure, où avant on bosse comme un fou et du jour au lendemain, on ne fait plus rien. Et je pense que pour des retraités justement, continuer à faire des choses, à être utile, à rendre un service public, à être au contact des enfants et puis à toucher un complément de revenu, tout ça, ça peut être très positif pour ceux que ça intéresse."

"Monsieur Chriqui, c'est un avant-gardiste !"

Pour être candidat, il ne faut pas avoir plus de 67 ans, âge à partir duquel la législation interdit de cumuler une retraite et un salaire. Mais là aussi, la philosophie n'est pas la bonne pour la secrétaire générale de la CGT Territoriaux. "Les retraités, ce sont des personnes qui ont travaillé normalement, qui méritent de se reposer. Monsieur Chriqui, c'est un avant-gardiste. Il nous propose déjà de ne plus s'arrêter à 62 ans mais de continuer jusqu'à 67 !" Pour Alexia Charreton, l'argument du complément de revenus n'est pas le bon car pour elle, "le problème des petites retraites, ça ne se règle pas en proposant des emplois mais plutôt en augmentant la pension" au niveau national.

Malgré tout, les services de la mairie ont déjà reçu les appels de plusieurs candidat. La ville de Bourgoin-Jallieu est à la recherche de quatre ou cinq personnes pour compléter ses équipes périscolaires. Chaque candidature est examinée pour s'assurer que la personne a un minimum de qualification assure le maire Vincent Chriqui.