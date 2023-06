Bourgoin-Jallieu : la plus vieille Maison Familiale Rurale de l'Isère fête sa 80e promotion

La plus ancienne Maison Familiale Rurale de l'Isère, celle de Mozas à Bourgoin-Jallieu, fête sa 80e promotion ce samedi 10 juin. Plusieurs élus dont Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, seront présents pour inaugurer deux nouveaux bâtiments et d'anciens élèves et salariés, passés à la MFR depuis 1942 participeront à la fête.

Même si elle propose des formations dans d'autres domaines, l'identité de la MFR de Mozas -école issue d'une association de familles- repose sur l'agriculture. 200 élèves y étudient en alternance, à partir de la 4e. L'établissement est devenu un acteur à part entière du monde agricole en Nord-Isère, grâce à un choix décisif il y a plusieurs dizaines d'année. "J'ai constaté dans les années 70 que le monde agricole devenait beaucoup plus pauvre démographiquement, le nombre d'exploitations commençait à réduire" raconte Marcel Teste, président de la MFR depuis 35 ans et ancien agriculteur. "Nous avons fait le choix de rester une maison familiale au service du monde agricole."

Un acteur essentiel du monde agricole

Grâce à l'arrivée de jeunes des départements voisins, la MFR a pu "développer deux filières de bac pro, conduite et gestion de l'entreprise agricole et agro-équipement, qui sont deux filières intéressantes parce que ce sont deux bacs pro qui permettent l'installation." Le Nord-Isère est un secteur "qui a été largement été avalé par le béton et le goudron, mais nous avons pu faire vivre un établissement, et c'est un exploit du conseil d'administration, qui est consacré au monde agricole."

A 70 ans, Marcel Teste a vu ce monde et le territoire changer. Il s'apprête à quitter la présidence qu'il occupe depuis plusieurs dizaines d'années. "J'ai même un regard d'une cinquantaine d'années" sur la MFR "car j'ai été élève et je suis devenu très rapidement maître de stage."

Il retrouve ses valeurs "humanistes" dans la Maison Familiale Rurale et veut défendre ses formations en alternance. "Je souhaitais absolument lui rendre les services qu'elle m'avait rendu et je pense qu'on arrive à mettre en œuvre, vraiment, un outil de formation au service des jeunes." Marcel Teste a vu tout un réseau se constituer autour de cette MFR. "A travers les promotions, on retrouve très souvent des jeunes qui se rendent de nombreux services professionnels."

Même s'il quitte la présidence, il ne s'éloigne pas encore du monde des MFR. "Je cesse ma responsabilité, et non pas mon militantisme, pour les Maisons Familiales avec beaucoup de sérénité."

Son départ tourne une page de l'histoire de la MFR de Mozas**. L'anniversaire de l'établissement berjallien se déroulera de 10H30 à 18H.** Ubuffet à base de produits 100% Isérois sera servi à midi et l'après-midi sera consacré à des tables rondes avec des témoignages autour de la vie de la MFR.