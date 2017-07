Bourses, logements universitaires, aides : des étudiants recrutés par le Crous de Toulouse vous répondent

À Toulouse, le Crous a mis en place fin juin une ligne téléphonique spéciale jusqu'à fin octobre, le 0 806 800 131, un numéro où des conseillers, eux-mêmes étudiants, répondent aux appels concernant les bourses, les logements en résidences universitaires, les aides.

Le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) de Toulouse-Occitanie gère 40.600 boursiers pour 136.0000 étudiants et 10.000 logements étudiants dans l'ancienne Midi-Pyrénées, la grande majorité à Toulouse mais aussi Auch, Figeac, Tarbes, Foix, Rodez, etc. Jusque là, ce sont les agents eux-mêmes qui s'occupaient de répondre au téléphone. Mais en cette période faste, le renfort de plusieurs étudiants employés en CDD et affectés à une ligne spéciale, n'est pas de trop. Ils répondent aux questions que se posent les jeunes et leurs parents au 0 806 800 131, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures non-stop.

Les dossiers de demandes de bourses et de logements sont théoriquement clos, mais ils peuvent encore être déposés. © Radio France - Bénédicte Dupont

Le logement étudiant est leur priorité : quand il faut réserver notamment, même si le site Internet est bien fait. Ce sont les parents les plus stressés. — Marie Dejean, étudiante en droit, conseillère pour le Crous en juin-juillet

La plupart des appels concernent les logements étudiants, les bourses, les aides possibles. La date limite de demande de bourses est pourtant passée, les logements ont été attribués la semaine dernière. Toute demande effectuée maintenant sera traitée mais non prioritaire, avec une réponse à partir de septembre. 45.000 dossiers de bourses ont déjà été instruits pour la rentrée.

Ceux qui ont fait une demande de logement étudiant ont eu une réponse la semaine dernière, ce sont les phases de réservation désormais. Et si on leur a dit non, ils cherchent des alternatives pour se loger. On peut les aider. — Juliette Aïré, directrice de la vie étudiante au Crous

Les conseillers font aussi de l'accueil au Crous, rue du Taur. L'espace est aussi ouvert le samedi cet été. © Radio France - Bénédicte Dupont

