Bras de fer à Genolhac autour de la réouverture d'une classe : les parents d'élèves occupent la maternelle

Les parents d'élèves de l'école maternelle de Genolhac dans les Cévennes occupent depuis ce lundi matin les locaux. Ils veulent obtenir la réouverture d'une classe fermée sans concertation une semaine après la dernière rentrée.

Les parents d’élèves de Genolhac mobilisés depuis ce lundi matin. Une quarantaine de personnes mais aussi des élus pour réclamer la réouverture d'une classe maternelle supprimée - sans concertation - une semaine après la rentrée de septembre. Depuis cette décision, une trentaine de tout petits dans une seule classe à 4 niveaux. Des conditions loin d'être idéales pour un bon apprentissage et des parents qui ont occupé - pacifiquement - les locaux. Une occupation symbolique pour marquer de leur désaccord ce jour de rentrée scolaire.

Nous payons nos impôts comme toute le monde, nous avons droit aux mêmes services publics.

Protéger la ruralité ? Il faut un classement de l'arc Cévenol gardois en zone rurale de montagne.

Comment fixer les populations sur place ? En maintenant les services publics et notamment l'école de la République. Les mêmes chances pour tous. Le classement de l'arc cévenol gardois en zone montagne - du Vigan à Genolhac - permettrait de revoir à la baisse les critères d’ouverture et de fermeture des classes. Et mettrait aussi à l'abri Gernolhac, chaque année, des rigueurs de la simple règle à calcul.

Les parents d'élèves attendent toujours une réponse favorable de l'inspection académique du Gard. Si ils n'obtiennent pas la réouverture de la classe maternelle à Genolhac, ils feront une action de protestation différente tous les lundis jusqu'à obtenir satisfaction.