Brasparts : des parents d'élèves demandent "un sursis" pour leur école

Ils ont appris il y a 15 jours la fermeture de l'école Sainte-Thérèse à Brasparts, dans les Monts d'Arrée. Et depuis, ils se mobilisent et demandent à la direction de l'enseignement catholique du Finistère un "sursis". Ils veulent laisser le temps à la nouvelle municipalité de redynamiser le bourg.

Ils étaient une vingtaine ce mercredi après-midi à manifester devant la direction départementale de l'enseignement catholique du Finistère, à Quimper. Les parents d'élèves de l'école Sainte-Thérèse, à Brasparts, dans les Monts d'Arrée, ont appris il y a 15 jours la fermeture prochaine de l'établissement. La commune, qui compte 1.035 habitants, n'a plus de médecin ni de pharmacie, et mène de gros efforts pour redynamiser le centre bourg et attirer de nouvelles familles. Une supérette rouvrira par exemple ses portes mi-mars.

Revitaliser le centre-bourg

C'est aussi pour ça que la décision de fermer l'école privée est incompréhensible pour les parents d'élèves. Aujourd'hui, 28 élèves y sont scolarisés, mais grâce aux actions menées par la nouvelle municipalité, ils espèrent redynamiser le centre bourg et attirer de nouvelles inscriptions dans leur école. "Cette décision va à l'encontre de tout le travail en lien avec la municipalité de redynamiser le bourg de Brasparts", estime Jean-Baptiste Jorrot, le président de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Sainte-Thérèse (OGEC). Une commune riche de "deux écoles, des commerces qui vont rouvrir, d'une population qui augmente, avec 11 naissances en 2020". D'autant que des ouvertures de classes sont envisagées à Châteaulin, "c'est inacceptable", estime Jean-Baptiste Jorrot.

"Plus facile de fermer une école que d'en rouvrir une"

"C'est une petite école, dans un petit village, pour pas que le bourg se meurt", ajoute Lucie, maman de deux enfants scolarisés à Sainte-Thérèse. Et si les projets de la municipalité se concrétisent, il y aura bientôt un médecin, plusieurs commerces, et notamment une supérette à partir de mi-mars. Les parents d'élèves demandent donc à la direction de l'enseignement catholique un peu de patience, le temps que tous ces projets attirent de nouveaux habitants. "C'est plus facile de fermer une école que d'en rouvrir une", conclut Jean-Baptiste Jorrot.