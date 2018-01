Bressuire, France

C'est la première reconstruction de collège depuis 40 ans dans les Deux-Sèvres. Le futur collège de Bressuire est en train de sortir de terre entre le boulevard de l'Europe et le boulevard de Thouars. Le chantier, commencé en juillet 2017, connaît une nouvelle phase de gros oeuvre à partir de cette semaine avec la pose de ce que seront les murs.

Une construction décidée par le conseil départemental des Deux-Sèvres en raison de la vétusté de l'actuel établissement. Le collège Jules Supervielle, en centre-ville, a été érigé au début des années 70. "On a des problèmes d'étanchéité, de tuyauterie, de câblage... L'usure est là", constate le principal du collège Alain Thébault, collège qui le 3e du département en nombre d'élèves. (685 élèves) Dans ces conditions, un nouvel établissement était "indispensable", pour Gilbert Favreau, le président du conseil départemental des Deux-Sèvres.

16,4 millions d'euros de budget

Une construction revenait moins cher qu'une réhabilitation. Le budget : 16,4 millions d'euros. Une grosse part de l'enveloppe du Département pour les collèges qui est de 58 millions d'euros sur six ans. Un choix assumé par Gilbert Favreau, le président du conseil départemental des Deux-Sèvres : "C'est pour nous l'expression d'une politique qui veut, malgré les temps difficiles et les contraintes budgétaires, continuer le niveau d'investissements".

Les travaux doivent durer jusqu'en juin 2019. 15 entreprises deux-sévriennes sont mobilisées sur le chantier.

Un établissement qui sera"moderne" avec une architecture "assez originale", précise Philippe Brémond, vice-président du conseil départemental en charge des routes et des bâtiments. "Il a été conçu pour s'intégrer au mieux dans l'espace, pour pouvoir apporter le plus de luminosité, avoir des couloirs de circulations acceptables, des classes avec une ergonomie et un fonctionnement le mieux adapté", détaille l'élu. 710 élèves devraient intégrer le nouveau collège à la rentrée 2019. Un bâtiment qui pourra accueillir jusqu'à 760 collégiens dans le futur.

Vue du futur collège de Bressuire depuis le boulevard de l'Europe (cabinet d'architecture Triade)