Brest : rentrée le 13 mai dans les écoles, la moitié des places dans les crèches assurée

Les effectifs dans les écoles et crèches vont être restreints en raison du coronavirus (photo d'illustration)

Comment va s'organiser la vie dans les écoles et les crèches de Brest avec le déconfinement ? La ville vient de dévoiler l'organisation prévue.

Rentrée le 13 mai dans les écoles

Les écoles de Brest vont rouvrir le mercredi 13 mai. "On a eu trois points prioritaires à vérifier : les points d'eau pour permettre le lavage de mains, les protocoles sanitaires, et la question des cantines", indique Emilie Kuchel, adjointe à l'éducation à la mairie de Brest. 36 points d'eau sont en train d'être rajoutés.

Les grandes sections, CP et CM2 pourront rentrer en classe dès le 13 mai. A partir du 14 mai, les autres niveaux pourront être accueillis dans les écoles "s'il y a assez d'enseignants mais aussi assez d'enfants qui reviennent en classe", précise l'élue..

Alternance selon les effectifs, tous les niveaux accueillis

15 élèves maximum pourront être accueillis par classe en primaire, 10 en maternelle. "S'il y a 10 enfants, on peut leur faire classe toute la semaine, mais si on a 25 enfants qui souhaitent revenir en cours, il faut une alternance pour garder des petits groupes, rappelle Emilie Kuchel. L'alternance se fera sur des phases de deux jours : lundi-mardi pour un groupe, jeudi-vendredi pour l'autre, et un mercredi sur deux".

Seuls les enfants des personnels prioritaires (soignants, police, personnel de l'éducation) seront assurés d'avoir classe tous les jours. Pour l'heure, la ville n'a toujours pas de visibilité sur le nombre d'élèves qui pourraient revenir en classe : "on a pas de chiffre d'ensemble, c'est très disparate selon les écoles", précise Emilie Kuchel. En temps normal, ils sont 7.500 à être scolarisés dans les écoles publiques.

Cantine assurée

Il y aura bien des cantines scolaires et les TAP (activités périscolaires) seront assurés "dans les meilleurs délais". "Ce qui n'est pas encore sûr, c'est le maintien des accueils périscolaires le matin et le soir car on ignore les besoins des familles de ce point de vue. Un questionnaire va leur être adressé", indique l'élue. Un formulaire de pré-inscription est disponible sur le site brest.fr.

La municipalité a eu une réflexion sur la question des repas : la cantine en réfectoire va être maintenue. On doit donc écarter les tables, installer les enfants en quinconce, et un service à table plutôt qu'en self". Des repas chauds seront donc proposés aux élèves comme d'habitude.

Limiter les entrées des parents

Une sécurisation des abords des écoles est aussi en train d'être réalisée, pour limiter l'attente des parents. Le stationnement va être restreint. "Il s'agit de _limiter les risques lors de l'attente_. On élargit les trottoirs devant certaines écoles, on change les entrées pour d'autres", précise Emilie Kuchel.

Les horaires d’arrivée en classe, de départ et les temps de récréation et de pause méridienne seront échelonnés.

Moitié des places assurée dans les crèches

La majorité des petits brestois sont chez des assistantes maternelles, rappelle la mairie. "La très grande majorité des crèches devraient rouvrir entre lundi et mercredi", indique Karine Coz-Ellouet, l'adjointe chargée de la petite enfance. Entre 50% et 60% du nombre de places habituelles pourra être assuré dans les 5 crèches municipales et 9 crèches conventionnées, soit 190 places dans les premières et 150 dans les secondes :

40 places à Europe

40 places à Pen-ar-Créac’h

30 places à Kerigonan

30 places à Bellevue

50 places à Recouvrance

Ouverture entre le 11 et le 13 mai

Les trois crèches municipales fermées ces dernières semaines rouvriront dès le lundi 11 mai : les crèches de Pen-ar-Créac’h, de l’Europe et de Kerigonan. Celles de Bellevue et Recouvrance qui ont accueilli pendant le confinement les enfants du personnel soignant ne rouvriront que le 13 mai, après une désinfection complète des locaux.

L’amplitude horaire d’ouverture sera l’amplitude habituelle, soit de 7h30 à 19 heures. Les six halte-garderies restent pour le moment fermées.

Même groupe d'enfants, priorité à certaines familles

"La priorité pour des raisons sanitaires, c'est d'avoir des groupes stables, indique Karine Coz-Ellouet. _L'idée est d'avoir les mêmes groupes d'enfants du début à la fin_". Ceux ayant besoin d'être accueillis quatre ou cinq jours par semaine seront donc prioritaires.

"Si le nombre de places disponible n'est pas suffisant, on a prévu de prioriser également selon la profession des parents : les soignants, agents du service public qui ne peuvent pas télé-travailler et les enseignants", précise l'élue. Même chose pour les familles monoparentales ou celles dont les deux parents doivent retourner travailler.

Dispositif sanitaire renforcé

Le personnel portera un masque conformément aux directives nationales. Pour la sieste, chaque enfant a déjà un lit attitré en règle générale : "s'il y avait un changement, toute la literie serait évidemment désinfectée", explique Karine Coz-Ellouet.

"Sur la politique du change, on a toujours laissé le choix aux parents et les couches jetables sont très majoritairement privilégiées", précise l'adjointe : cela restera donc le cas dans les prochaines semaines.