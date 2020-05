Bretagne : 60% des élèves attendus dans les écoles la semaine prochaine

Lundi 11 mai, la France va démarrer son déconfinement progressif. Comme l'a souhaité le gouvernement, les écoles vont rouvrir. En Bretagne, les enseignants vont faire leur retour dans les classes. Les écoliers eux, sont attendus à partir du 12 mai dans leurs établissements, même si certaines municipalités ont parfois choisi de décaler ces retours, face aux difficultés de faire appliquer le protocolaire sanitaire.

150 à 200.000 élèves en classe

Dans un courrier adressé aux directeurs d'école le jeudi 30 avril, le recteur de l'académie de Bretagne a demandé aux directeurs d'établissements de mener une enquête auprès des parents. Les dernières réponses sont attendues ce mercredi 6 mai, mais d'après les premiers résultats communiqué ce jour par Emmanuel Ethis, "150 à 200.000 élèves sont attendus dans les écoles la semaine prochaine." Cela représente 60% des 317.000 écoliers du premier degré.

Pas de sélection parmi les enfants

Des seuils ont été fixés. Pas plus de 10 élèves dans classes de maternelle et pas plus de 15 dans les écoles primaires. "Aucune sélection ne sera faite parmi les élèves," assure le recteur d'académie. Lorsque les seuils seront dépassés, les élèves seront présents une moitié de la semaine dans leur établissement. Un dispositif qui a suscité des inquiétudes chez les enseignants. "Il n'y aura pas de travaux supplémentaires à fournir. Pas de double charge. Les enfants auront le même support pédagogique fourni par leur enseignant," assure le recteur d'académie.

Les enseignants vont s'adapter.

Selon les autorités, il n'est pas question non plus de transformer l'école en garderie. "Les enseignants vont s'adapter. Ils l'ont déjà fait pendant cette crise et je crois en leur capacité à innover. Il est toujours préférable de voir des enfants revenir à l'école que des les voir chez eux," insiste Michèle Kirry. Quant à l'application des mesures sanitaires, elle tient à rassurer les parents et les enseignants. "Nous ouvrirons les écoles quand les conditions seront rassemblées pour que tout le monde se sente en confiance." Si les masques ne sont pas obligatoires en maternelle, ils seront fournis aux élèves de primaire.