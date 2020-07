Bretagne : après le rattrapage, 97,4% de réussite au bac 2020 !

Les résultats des rattrapages du baccalauréat 2020 sont tombés et la réponse est sans appel : le taux de réussite cette année est exceptionnel. 97,8 % des candidats bretons sont reçus, contre 95,7% au niveau national. Un baccalauréat, particulier bien sûr cette année, en raison de la crise du coronavirus, les élèves ont été évalués en contrôle continu. Pour rappel, l'an dernier, dans l'académie de Rennes, 92,5% des candidats avaient décroché le précieux sésame.

Le taux de réussite est particulièrement élevé en filière générale, 99% de réussite, soit 18 753 chanceux. Moins de 200 des candidats de ES, S et L sont recalés sur l'ensemble de l'académie. Les jeunes bacheliers obtiennent en majorité une mention (plus de 83%). Ils sont plus de la moitié à avoir plus de 14 sur 20, synonyme de mention bien, et plus d'un quart des candidats sont reçus avec une mention Très Bien.

Les filières technologiques et professionnelles ne sont pas en reste

Dans les filières technologiques, là encore, les résultats sont très bons, 97,9% (4,5 points de plus qu'en 2019). Deux filières font même carton plein en Bretagne, tous les candidats du bac STD2A (Sciences et technologies du design et des arts appliqués) et du bac STHR (Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration) sont reçus.

Succès également en filière professionnelle, 93,3% de réussite, contre 88,4% l'an dernier, soit une augmentation de 4,9 points en une année. Plus de 70% obtiennent leur diplôme avec une mention.

Le détail des résultats exceptionnels au bac 2020 en Bretagne - Académie de Rennes

Si les résultats sont globalement très bons sur l'ensemble de la Bretagne, le Morbihan est en tête pour les bacs généraux ( 99,5%) et professionnels (95%), le Finistère pour les filières technologiques (98,7%).

L'ensemble de la Bretagne est concernée par ces très bons résultats au bac 2020. - Académie de Rennes

De très bons résultats aussi au brevet

Pour le brevet, sur les 41 166 candidats en Bretagne, 94,7% d'entre eux ont été reçus. Un taux supérieur de 5,6% à celui de 2019. Là aussi, le Morbihan dépasse de peu le Finistère. Viennent ensuite l'Ille-et-Vilaine puis les Côtes d'Armor.