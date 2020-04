Bretagne : de nombreux contrôles sur la route des vacances ce vendredi

Alors que les vacances scolaires commencent ce vendredi soir pour la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles), les contrôles vont se multiplier en Bretagne. Des arrivées de la région parisienne sont particulièrement dans le viseur.

"Pas de départ en vacances pendant le confinement". C'est le message que veulent faire passer les forces de l'ordre en ce vendredi 3 avril. Une date qui coïncide avec le début des vacances scolaires d'une bonne partie de la France, notamment la région parisienne. Une date que les gendarmes et les policiers ont coché pour effectuer des contrôles.

Pendant le confinement, les départs en vacances, que ce soit dans des locations ou résidences secondaires ne sont évidemment pas permis, pour éviter de propager le coronavirus. Le Premier ministre Edoaurd Philippe l'a encore rappelé ce jeudi.

Ainsi, les policiers rennais vont se mettre en place à partir de 17 heures ce vendredi, pour contrôler les voitures aux principales entrées et sorties de la ville de Rennes (place de Bretagne, route de Saint-Malo, route de Nantes, route de Saint-Breuc, route de Lorient).

La départementale entre Saint-Malo et Rennes sera aussi particulièrement contrôlée aux abords de la cité corsaire. Les policiers malouins entendent également renforcer les contrôles dans le quartier balnéaire et près de la gare SNCF. Dans un communiqué, la Préfecture d'Ille-et-Vilaine assure qu'elle a demandé aux forces de sécurité de renforcer leurs contrôles, de jour comme de nuit, sur tous les axes du département. Les Préfectures du Morbihan et du Finistère ont également publié des avertissements similaires.

En Bretagne, les vacances scolaires débutent le vendredi suivant, le 10 avril.