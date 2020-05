Bretagne : les élèves de Redon vont porter des visières en classe

Après les stylos et les briquets, Bic s'attaque désormais aux visières de protection pendant l'épidémie de Covid-19. La ville bretonne de Redon (Ille-et-Vilaine) vient de recevoir un don de plus de 500 protections pour les élèves des écoles primaires. Les visières seront disponibles dès la reprise des classes le 12 mai.

Fabrication locale

Et ce partenariat inédit entre la ville et l’entreprise bretonne, qui fabrique plus de 3 millions de briquets chaque jour, vient d'une simple conversation. Une fonctionnaire de la ville et son mari, salarié de l'usine, évoquent l'idée de créer des protections pour les agents de la commune bretonne. Bic accepte le projet et donne plusieurs protection plastique à la mairie.

C'est là que la ville saute sur l'occasion et propose à Bic de créer les mêmes visières pour les enfants des écoles. L'entreprise fabrique cette fois plusieurs prototypes que vont alors essayer les enfants des personnels soignants présents dans les lieux de gardes. "C'était un test très intéressant. Ça fonctionne particulièrement bien sur les élèves des écoles élémentaires mais on va abandonner le projet pour les maternelles. C'est trop dangereux", raconte Delphine Penot, adjointe déléguée aux affaires scolaires à la ville de Redon.

Plus de 500 visières pour les enfants

Après plusieurs tests, l'entreprise a envoyé gratuitement 520 visières pour les enfants des écoles. Bic a également offert une cinquantaine de visières adulte pour les enseignants et autres agents présents dans les écoles. "Dans les écoles, chaque enfant et chaque adulte va avoir sa propre visière nominative. Celle-ci restera à l'école le soir et sera nettoyée deux fois par jour par les agents de la ville", raconte l'élue bretonne avant de rajouter, "ce n'est évidemment pas obligatoire, c'est un complément du masque si les familles et les enfants acceptent", conclut Delphine Penot.