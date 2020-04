Bretagne : plus de 3 000 enfants accueillis cette semaine dans les écoles

Plus de 3 000 enfants ont été accueillis cette semaine dans les écoles et collèges bretons, annonce ce vendredi le rectorat. Il s'agit d'enfants de soignants, mais aussi de ceux des personnes s’occupant de l'aide sociale.

La mesure avait été pensée pour les enfants de soignants dès le lundi 16 mars, elle a été étendue le semaine suivante aux enfants des personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance, qu'ils soient salariés du public ou du milieu associatif.

Jeudi, 3 244 enfants accueillis dans 939 établissements

Cette semaine en Bretagne, ce sont plus de 3 000 enfants qui ont été accueillis dans leurs établissements, dans toute la Bretagne, pour les journées du mardi 31 mars et du jeudi 2 avril. Le nombre d'enfants accueillis est moindre pour les journées de lundi (2 845) et de ce vendredi (2 922), et est beaucoup plus faible pour mercredi (468 enfants accueillis).

Au total, ce sont plus de 900 établissements scolaires de la région qui ont été ouverts afin d'accueillir ces enfants dont les parents n'avaient pas de solution de garde, afin qu'ils puissent aller accomplir leur travail, essentiel dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Soit une moyenne, pour la journée de jeudi, de 3,45 enfants par établissement scolaire. Pour les encadrer "dans le strict respect des consignes sanitaires et des gestes barrières", précise le rectorat, plus de 2 500 personnels de l'Education nationale ont été mobilisés ce jeudi en Bretagne.

Par ailleurs, le rectorat annonce "plus d'un million de connexions chaque jour" sur les plateformes numériques destinées à assurer les cours pour les élèves. Et précise que des numéros de téléphone sont destinés aux parents ou aux élèves ayant des questions sur ces cours en ligne.