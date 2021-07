Brevet des collèges : 85,3% de réussite en Dordogne

Les résultats du brevet des collèges ont été publiés ce vendredi 9 juillet pour l'académie de Bordeaux, et pour la Dordogne. En Périgord, le taucx de réussite moyen des 4.058 élèves de troisième est de 85,3%, contre 89,9% en 2020. L'Inspection académique rappelle que lors de la session 2020, les épreuves écrites et orales avaient été supprimées, et remplacées par les notes de contrôle continu. La réussite en Dordogne est inférieure de presque 2 points à la moyenne académique : 85,3% comparés à 87,2%

Une réussite stable dans la série professionnelle.

c'est la série générale qui recule en Dordogne, avec un taux de réussite de 86,5% contre 91,8% en 2020. Le taux de réussite est stable pour le brevet professionnel en Dordogne, à 78%.