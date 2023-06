Brevet des collèges : calendrier, épreuves, résultats, tout ce qu'il faut savoir sur l’édition 2023

Dernière ligne droite pour les élèves de 3e. Ils sont précisément 867.182 candidats à plancher les 26 et 27 juin sur les épreuves écrites du diplôme national du brevet. Il existe une série générale et une série professionnelle. Le DNB atteste des connaissances et compétences acquises en fin de collège, mais sa réussite -ou pas- n'a pas d'impact sur le passage au lycée. C'est le premier examen auquel se confrontent les élèves.

Le calendrier des épreuves

Lundi matin : l'épreuve de français. Elle dure trois heures. Les élèves sont interrogés sur la grammaire, l'orthographe, la compréhension et composent une rédaction.

Lundi après-midi : les mathématiques pendant deux heures.

Mardi matin : trois heures d'histoire, géographie, enseignement moral et civique.

Mardi après-midi : les sciences, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie, mais deux disciplines sur les trois sont proposées à l'examen.

L'épreuve orale s'est déjà déroulée, étalée depuis la mi-avril.

Comment réussir le brevet

Le brevet est noté sur 800 points, dont la moitié peuvent être obtenus lors des épreuves finales, oral compris, et l'autre moitié par le contrôle continu. En option, un enseignement facultatif suivi pendant l'année comme le latin, le grec, les langues et cultures européennes... peut rapporter au candidat un bonus de 10 ou 20 points.

L'élève est reçu s'il obtient 400 points. Avec plus 480 points, il décroche la mention assez bien, la mention bien avec plus de 560 points et la mention très bien s'il cumule plus de 640 points.

Quelque 727.100 collégiens avaient été admis au brevet l'an dernier, soit un taux de réussite de 87,5%, en baisse de 0,6 point par rapport à 2021.

Le calendrier des résultats

Les résultats sont publiés entre le 5 et le 12 juillet suivant les académies et sont consultables en ligne. A noter que pour les candidats empêchés en juin, il existe aussi une session de remplacement, les lundi 18 et mardi 19 septembre.

Pas de nouveauté au programme du brevet en 2023. En 2022, l'épreuve avait été marquée par des fuites de sujets . Le ministère de l'Education nationale avait dû sortir les sujets de secours pour l'histoire-géographie et les sciences.