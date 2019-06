Brevet reporté : 21 276 élèves re-convoqués lundi et mardi dans l'académie de Poitiers

Avec le report du brevet des collèges pour cause de canicule, l'académie de Poitiers doit réaliser certains ajustements. Il faut notamment rééditer plus de 21 000 convocations et les remettre aux candidats avant lundi et mardi, nouvelles dates décrétées par le ministère de l'Education.

Poitiers, France

Le report du brevet des collèges pour cause de canicule entraîne des ajustements en régions et notamment dans l'académie de Poitiers. Alors que les examens devaient avoir lieu jeudi et vendredi 27 et 28 juin, c'est-à-dire au plus fort du pic de chaleur, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a préféré reporter les épreuves. Le concours aura donc lieu le lundi et le mardi 1er et 2 juillet, ce qui peut engendrer des difficultés pour certains élèves et qui entraîne, de fait, des réajustements.

Plus de 21 000 convocations à rééditer

Dans l'académie de Poitiers par exemple, on est en train de rééditer toutes les convocations officielles : même lieu, même heure, mais avec les nouvelles dates. Et il y en a 21 276 à imprimer, autant de convocations papier que d'élèves ! Ce sont les chefs d'établissements qui sont censés les remettre aux candidats ce jeudi et ce vendredi, car si les épreuves nationales sont annulées, les établissements restent ouverts et accueilleront les élèves comme prévu, malgré la canicule. On rappelle que l'année scolaire se termine officiellement le 5 juillet.

Pas de panique en cas d'absence

L'Education nationale s'attend cependant à de l'absentéisme. Dans ces cas-là : pas de panique si les élèves ne récupèrent pas leur nouveau sésame à temps, ils pourront quand même se présenter au brevet lundi et mardi avec leurs convocations initiales. Ils seront acceptés.

Accès à la session de septembre sur justificatifs

Pour les familles qui avaient prévu de partir en vacances dès vendredi soir, après les écrits, là non plus pas de panique ! Leurs enfants pourront repasser le diplôme à la session de septembre. A condition bien sûr d'apporter un justificatif et là encore, les conditions seront assouplies. Les établissements accepteront les certificats médicaux bien sûr, mais aussi et ça, c'est exceptionnel : les billets d'avion ou de train non échangeables ou non remboursables, de même que les factures de locations de vacances. Des justificatifs à faire parvenir avant la rentrée, en sachant que la deuxième session du brevet est prévue pour la mi-septembre.