Brevet reporté à cause de la chaleur : comment ça va se passer ?

Le mercure continue de grimper avec plus de la moitié du pays en alerte orange. Première conséquence importante et inédite de cette canicule : les épreuves du brevet des collèges sont reportées au lundi 1er et au mardi 2 juillet. France Bleu fait le point sur les modalités de ce report.