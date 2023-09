Briser le tabou des règles : le Département des Pyrénées-Orientales distribue des kits dans les collèges

En ce lundi de rentrée, la gêne est perceptible au collège Jules-Verne du Soler, près de Perpignan. Dans cette classe de sixième, certains élèves baissent les yeux, d’autres masquent des sourires embarrassés au moment de recevoir leur « cadeau de bienvenue » : pour les filles, un kit complet de protections menstruelles, et pour tous, un livret pédagogique intitulé « Les règles, si on en parlait ».

ⓘ Publicité

À l’origine de cette initiative, le Département des Pyrénées-Orientales assure vouloir briser le tabou des règles à l’école. « Il s’agit d’un acte politique et féministe au sens noble du terme », se réjouit la présidente Hermeline Malherbe, qui en avait fait une promesse de campagne. « Cela permet de lever un certain nombre d’idées reçues, de travailler sur le respect entre les filles et les garçons. Il est important d’avoir des connaissances, pour éviter les fausses croyances ».

Aujourd’hui encore, les tabous et les idées fausses concernant les menstruations peuvent conduire à la discrimination ou à l’exclusion des jeunes femmes. À cause des règles, une jeune femme sur trois affirme avoir déjà subi des discriminations à l'école et une sur deux a dû manquer la classe, selon le baromètre Opinion Way pour l’association "Règles Élémentaires".

Ce que contient le kit distribué à chaque collégienne

2 protège-lingeries flux léger

2 serviettes flux régulier jour

2 serviettes flux régulier nuit

2 tampons avec applicateur flux léger

une culotte menstruelle en coton biologique

une notice d’utilisation, un livret de conseils et précautions

un calendrier des règles pour bien choisir sa protection hygiénique

Plus question de passer sous silence un sujet qui concerne la moitié de l’Humanité ! Le Département des Pyrénées-Orientales souhaite sensibiliser aussi bien les garçons que les filles. 21.000 livrets pédagogiques seront distribués à chaque collégien dans les prochaines semaines. « Aucun sujet ne reste tabou », se félicite Marie-Pierre Sadourny, vice-présidente du Département en charge de l’Education. Que ce soit l’anatomie de la vulve ou le fonctionnement précis du cycle menstruel, tout y est expliqué à grands renforts de dessins.

« Cet outil va permettre d’ouvrir un dialogue au sein de la classe », estime Philippe Galienne, principal du collège du Soler. « Évidemment, cela risque d’amener des moqueries dans certaines classes. Mais justement ! Peut-être qu’il est bien de pouvoir aborder clairement ces moqueries, plutôt que de faire semblant de ne pas les entendre, ou que certaines jeunes filles en souffrent sans oser s’exprimer ».

Pour aller plus loin, le Département va aussi lancer l’expérimentation de distributeurs de protections hygiéniques gratuites dans les collèges. Il va aussi doter les infirmeries d’un stock de culottes menstruelles afin que les collégiennes puissent trouver une solution en cas d’imprévu.