Bruno Ecard, président de la PEEP 21 : "Il faut que les élèves aillent se saisir de toutes les informations"

France Bleu Bourgogne : On le rappelle, il faut envoyer les enfants à l'école encore aujourd'hui, vendredi.

Bruno Ecard : Oui, car c'est aujourd'hui que seront distribuées toutes les consignes relatives à cette période à venir. Comment accéder au travail à faire à la maison ? Comment sera installé la relation avec les enseignant ? C'est important aujourd'hui que les collégiens et les lycéens aillent se saisir de ces informations avant la fermetures des établissements, lundi.

France Bleu Bourgogne : On a entendu des élèves crier de joie à l'annonce de la fermeture des écoles. Ils vont quand même devoir bosser un peu...

Bruno Ecard : Voire même comme d'habitude. On l'espère pour nous, parents. La question est notamment de savoir comment on va les occuper, les garder ? Mais aussi comment on va les faire travailler ? Comment nous seront transmis les consignes ? Sera t-on en mesure de les faire suivre à nos enfants ? Ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, je pense notamment aux familles qui n'ont pas accès à internet en temps normal et qui vont se retrouver très embarrassées.

France Bleu Bourgogne: Comment va t-on faire pour ces familles ?

Bruno Ecard : C'était déjà compliqué jusqu'à maintenant et là ça va se durcir. J'espère que les établissements, qui seront en mesure de le faire, pourront proposer des impressions à la carte. Si jamais des familles étaient dans le besoin, je les invite à contacter la PEEP et nous essayerons d'assurer avec eux un service d'impression à la demande, deux à trois fois par semaine.

France Bleu Bourgogne : L'annonce du président a été très soudaine hier puisque, il y a encore quelques jours, Emmanuel Macron disait que ce serait ingérable de fermer toutes les écoles. Lundi, elles seront bien toutes fermées, ça va être un casse-tête pour les parents d'élèves?

Bruno Ecard: Oui. Il va falloir faire jouer le cercle familiale quand c'est possible : emmener les enfants chez les grands-parents, si ces derniers ne sont pas trop âgés et n'habitent pas trop loin. Il va falloir faire jouer le cercle d'amis également pour faire du "relais nounou" et de l'échange d'enfants, sans trop les faire trop transiter pour éviter de se retrouver avec 25 enfants dans le même salon.