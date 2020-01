Bruno Henry du SNES-FSU : "Le sort réservé à la Lorraine est inacceptable"

Moselle, France

Au lendemain d’une réunion boycottée au rectorat à Nancy par l’ensemble des syndicats, Bruno Henry, le secrétaire académique du SNES-FSU (second degré), exprime les différents malaises qui persistent dans l’Éducation nationale.

"Nous avons boycotté le comité technique académique car le sort réservé à la Lorraine est inacceptable. Depuis 2007, nous avons perdu dans les collèges et lycées 3.000 postes d’enseignants. Nous n’arrivons plus à faire réussir tous les élèves. Concernant la baisse démographique, par exemple il y aura 52 élèves en moins dans les lycées publics de l’académie, et 108 postes seront supprimés. Mais nous, nous voyons depuis 2015 une stabilité des effectifs dans le second degré".

Bruno Henry, du SNES-FSU, sur France Bleu Lorraine. Copier

Dans le primaire, le nombre de postes restera le même en Moselle. "Oui, on sera à effectif constant, mais des classes pourront fermer ici et d’autres ouvrir là-bas. Et puis, de toute façon avec ces moyens constants, le ministère nous demande d’en faire toujours plus, en dédoublant par exemple les classes de CP et CE1 dans les REP et REP+".

La réforme du bac se passe encore plus mal que prévu

"Rien ne va dans cette réforme du bac. On demande déjà en ce moment aux élèves de 1ere de choisir la spécialité qu’ils abandonneront en septembre en Terminal. Donc on appelle les collègues à manifester leur mécontentement et si nécessaire en boycottant les épreuves de contrôle continu du bac de 1ère qui doivent se tenir la semaine prochaine".

Des hausses de salaires annoncées hier

Le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé hier une hausse de salaire, entre 70 et 90 euros nets par mois dès l'an prochain, pour ceux qui sont en début de carrière. "Sauf que Jean-Michel Blanquer avait annulé une revalorisation salariale qui devait être effective en ce 1er janvier, donc je ne lui fait pas beaucoup confiance. Et en plus, on nous dit que ce coup de pouce sur les salaires est sensé compenser le mauvais coup qu’on nous fait sur les retraites".