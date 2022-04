Bug de Parcoursup : ces lycéens de Poitiers s'en seraient bien passés

Mercredi, le site Parcoursup a rencontré une panne informatique empêchant certains lycéens et étudiants en réorientation de valider leurs vœux de formation pour la rentrée prochaine et ça à quelques heures de la date limite. Pour ces lycéens de Poitiers, le moment n'a pas été très agréable.

Parcoursup a planté ce mercredi 6 avril, empêchant de nombreux lycéens et étudiants en réorientation de valider leurs vœux de formation pour la rentrée prochaine. Les élèves avaient normalement jusqu'à ce jeudi 7 avril pour valider leurs choix. La date limite a finalement a été décalée de 24 h, au vendredi 8 avril 23h59.

Charline a justement rencontré des problèmes pour se connecter mercredi. "Quand on mettait nos identifiants et bien ça ne fonctionnait pas. La page ne chargeait pas", explique-t-elle. Le problème a duré pendant deux heures avant la jeune fille parviennent à se connecter. Un moment pas très agréable. "Forcément ! On se demande combien de temps ça va durer, on se dit aussi qu'on aurait pu valider tout ça avant", confie Charline.

Des élèves surpris car en train de peaufiner leur dossier

Les futurs étudiants avaient jusqu'au 29 mars pour faire leurs vœux, puis jusqu'au 7 avril pour les valider et compléter leur dossier. Certains ont donc attendu le dernier moment, comme Manuel. "J'attendais parce que je voulais bien faire mes lettres de motivation, surtout sur des formations sélectives comme les BTS ou les IUT. Il y a besoin d'un vrai dossier et je voulais le travailler à fond" raconte l'adolescent.

Le problème est désormais réglé. Manuel et Charline ont pu valider leurs vœux. Les premières réponses tomberont le 2 juin prochain.