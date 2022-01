"Burn-out parental", désorganisation dû aux protocoles, "abandon" : parents et enseignants en grève témoignent

À Créteil, en Normandie, à Lille, Paris ou encore à Toulouse une majorité des enseignants ont annoncé leur intention de faire grève ce jeudi, exaspérés par la valse des protocoles sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19. L'ensemble des syndicats enseignants a appelé à cesser le travail pour dénoncer "une pagaille indescriptible" dans les établissements scolaires. "Depuis de nombreuses années, nous n'avons pas vu un ensemble aussi compact et unitaire de syndicats, à la fois du premier, du second degré, mais aussi de l'encadrement", selon l'historien de l'éducation Claude Lelièvre, interviewé par Libération. "C'est tout à fait exceptionnel. De ce point de vue là, cette journée et cet appel sont manifestement historiques". Autre fait remarquable, la mobilisation est soutenue par la FCPE, fédération de parents d'élèves, qui a demandé aux parents de ne pas mettre leurs enfants à l'école.

"Burn-out parental"

"Certains ont frôlé le burn-out parental avec la mise en application de ces protocoles", dénonce Catherine Limousin, présidente de la FCPE dans la Loire. Selon elle, "les parents se sont retrouvés complètement noyés" avec "la course aux tests PCR dans un premier temps, puis les autotests, l'inquiétude de ne pas trouver ces tests à temps... Ensuite, les parents ont dû s'organiser pour récupérer l'enfant à l'école".

"Les parents en ont ras-le-bol, les enfants en ont ras-le-bol, les enseignants n'en peuvent plus et les directions des établissements sont à bout", résume Xavier Pallard, membre de la FCPE de la Sarthe.

Pour tenter d'apaiser la colère des parents et enseignants et désengorger les pharmacies et laboratoires, le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi soir une "simplification" du protocole sanitaire à l'école. Les enfants cas contact n'ont plus besoin de faire trois tests, dont un PCR ou antigénique. Trois autotests suffisent désormais pour réintégrer la classe. Une nouvelle stratégie qui ne convainc pas ce père de famille. "Il y a d'abord la question de la fiabilité des autotests. Et puis nous ne sommes pas soignants, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas spécialistes, donc les parents sont un peu désœuvrés", a-t-il expliqué à France Bleu Maine, "un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, un test PCR, ça ne le fait pas rire, donc c'est très compliqué pour nous".

Et d'ajouter : "Il y a des choses qu'on réclame depuis quelques mois, notamment les capteurs de CO2, les masques... On peut peut-être aussi penser à faire des tests au sein des établissements scolaires pour que vraiment, l'Éducation nationale prenne en main ce protocole et ne le fasse pas peser sur les parents qui, eux, doivent travailler ou télétravailler".

"On se sent abandonnés"

Colère et lassitude partagées par les enseignants et autres personnels de l'Éducation nationale. "Le gouvernement annonce des choses, mais on ne réfléchit pas à ce que cela signifie pour les personnels sur le terrain : c'est infernal ce qu'on nous demande et donc ça part à vau-l'eau", témoignait cette semaine Olivier Flipo, directeur d'une école dans le Val-d'Oise, auprès de l'AFP.

Même son de cloche en Lorraine : "Cela fait 18 ans que je suis directeur d'école, je n'ai jamais vécu ça", a assuré Eric Zolver, directeur de l'école élémentaire d'Ars-Laquenexy et responsable départemental de la FSU, à France Bleu Lorraine Nord. Depuis le mardi 4 janvier, des élèves ont été contaminés dans chacune des quatre classes de son établissement. "Tous les élèves de l'école sont cas contacts !", déplore-t-il, pointant les incohérences des protocoles décidés par l'Éducation nationale et l'attitude du ministre, Jean-Michel Blanquer : "Avec un protocole qui change X fois, qu'on apprend la veille pour le lendemain dans la presse, aucune information de la hiérarchie..."

"On se sent abandonnés", confirme Laurianne Delaporte, porte-parole du Snuipp-FSU dans le Loiret. "On est mis en porte-à-faux systématiquement vis-à-vis des familles, parce qu'il y a des annonces qui ont été faites à la télévision mais que nous n'avons pas reçu les ordres officiels et les écrits", a-t-elle expliqué à France Bleu Orléans. Cette enseignante pointe aussi le manque de moyens pour gérer la pandémie : "Notre employeur ne nous a fourni que six masques en tissu à la rentrée de septembre. Voilà la protection de notre gouvernement et ça, c'est complètement scandaleux parce que les enseignants sont inquiets, eux aussi, d'attraper cette maladie."

"En plus, nous n'avons pas de remplaçants, donc on culpabilise pour la plupart de l'attraper et de ne pas pouvoir être présent. On est contraint, pour une grande majorité, de devoir acheter nous-même le matériel de protection pour pouvoir aller travailler (...) Je pense aussi aux collègues qui sont face à des élèves porteurs de handicap, qui n'ont pas de masques non plus. L'inquiétude est vraiment énorme et c'est tout ça qui ressort, on ne se sont pas considérés alors qu'on nous demande de gérer cette crise et de tenir le choc."

38,48% des enseignants ont répondu à l'appel des syndicats dans le premier degré a annoncé le ministère de l'Éducation nationale à la mi-journée, 75% selon le premier syndicat du primaire. Dans le secondaire, le ministère a fait état de 23,73% d'enseignants grévistes (collèges et lycées), quand le Snes-FSU évoque 62% d'enseignants grévistes. 30% chefs d'établissements font grève selon le Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale (SNPDEN).