Il n'aura fallu que trois jours au directeur académique pour faire plier les parents d'élèves de Bussière-Dunoise. Après deux jours d'occupation de leur école, la délégation reçue à l'inspection d'académie ce mercredi soir est ressortie "résignée". Les parents vont lever l'occupation de l'école jeudi matin.

Les parents d'élèves étaient venus réclamer le maintien de la quatrième classe de l'école, dont la fermeture est prévue à la rentrée 2018 par la nouvelle carte scolaire. Le CP-CE1 de l'école, à 12 élèves aujourd'hui, va devenir un CP-CE1-CE2 à 22 "voir 24" élèves, selon Marie-Noëlle, une des parents d'élèves reçus.

Il nous a dit qu'on était bien lotis. On est résignés, on a compris que Bussière n'est pas sa priorité, il voit qu'il y a un bon accompagnement des parents et de la municipalité, donc que ce n'est pas l'école la moins avantagée"