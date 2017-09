[BUZZ] Spécial rentrée avec l'appli Y'A D Frites! et l'association AFS Vivre sans frontières

Le Buzz Armorique ou l'actualité de la Bretagne connectée. C'est du lundi au vendredi à 7h25 et 17h30 et via les réseaux sociaux.

Buzz spécial rentrée des classes

L'une des nouveautés de cette rentrée scolaire 2017, c'est le retour à la semaine des 4 jours pour un tiers des écoles en France (une centaine par départements bretons). Peut-être que certains parents ou grands-parents se demandent encore quel est donc l'emploi du temps de leur enfant. Et bien l'Education Nationale a mis en ligne sur son site internet un lien qui permet de savoir les horaires de chaque établissement du primaire. Il suffit pour cela de renseigner le nom de la ville et de l'école en question, pour obtenir alors les horaires correspondants. Attention cela ne fonctionne que pour les écoles du public.

Et à la cantine on mange quoi à midi?

Capture d'écran de l'appli Y'A D Frites!

Y a des frites à midi pour la rentrée? Si les parents s'interrogent sur l'emploi du temps de leurs enfants, les plus jeunes veulent surtout savoir, eux, ce qu'on mange à la cantine à midi. Pour les aider, il y a l'application Y'A D Frites! Une application qui existe depuis un an maintenant et qui a été créée par Sylvain Huot, un développeur indépendant installé près de Saint-Malo. Il adore créer des applications pour smartphone et il a donc pensé à utiliser les données DATA pour cette appli de cantine. Elle fonctionne déjà pour les écoles de Rennes, de Saint-Malo et de Nantes, pour les centres de loisirs aussi et depuis quelques mois pour les crèches de Rennes également. Toutes les infos sont sur le site de Sylvain Huot. Le développeur breton a d'ailleurs créé d'autres applications notamment "Stankell" sur les horaires des écluses du barrage de la Rance ou encore "St-Malo Bus" pour calculer des itinéraires de bus pour Saint-Malo et ses environs.

Des familles bretonnes accueillent des lycéens étrangers

26 lycéens étrangers font leur rentrée en Bretagne ce lundi. Une Russe, une Finlandaise, une Japonaise, un Danois, un Thaïlandais, une Islandaise, une Costaricaine ou encore un Mexicain. Ces jeunes sont arrivés samedi en France. Ils ont vu la Tour Eiffel certains pour la première fois avant d'arriver dimanche dans leurs familles d'accueil. Des familles de Lannion, Tregastel, Plougastel, Etrelles, Geveze, Le Rheu, Quiberon ou encore Hennebont qui ont eu envie de tenter cette expérience proposées par l'association AFS Vivre sans Frontière.