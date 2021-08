C'est aussi l'heure de la reprise pour la cantine !

Dans la chanson "La cantine" interprétée par Carlos, il est question de "viande dure comme du caoutchouc," ou encore "de cailloux dans les épinards". A La Chevrolière (Loire-Atlantique) environ 5.500 habitants, au sud de Nantes, rien de tout ça. Voilà des années que la commune est engagée dans une démarche de produits de saison, frais, au maximum bio et locaux. C'est 60% de bio et 50% de local, comprenez dans un rayon maximum de 150 km. "Il faut dire qu'on a la chance d'avoir beaucoup de producteurs de légumes, de fruits, de viande. Du poisson frais aussi", précise Damien Maria, le chef du restaurant scolaire depuis un an, passé dans les cuisines de grands restaurants.

Uniquement du frais, pas de surgelés, pas de conserves, pas de plats préparés

Après plusieurs semaines de pause, pour cause de vacances des enfants, il a repris du service il y a deux semaines. Pour vérifier que le matériel fonctionnait bien, faire un grand nettoyage et effectuer les premières commandes. "Vu que l'on a que du frais, l'idée c'est d'avoir entre cinq et dix jours d'avance pour recevoir notamment tout ce qui va être fruits et légumes. Ca nous permet de gérer la maturité des fruits", explique-t-il. Il reconnaît aussi qu'il faut être très organisé et bien connaître les goûts des enfants pour savoir quelles quantités demander.

Mais pour respecter le produit, cette ligne de conduite du frais, hors de question de préparer les plats trois jours à l'avance. Les 6 employés de la commune s'y attèlent le matin dès 5h pour un premier service à midi. Chaque jour, quelque 700 repas sont préparés et la quasi totalité des plats (hormis les mijotés de viande et quelques pâtisseries) sont confectionné le jour même.

Lutte anti-gaspi avec de bons résultats

Ici, tout est fait maison, de la bouchée à la reine au millefeuille en passant par la blanquette de veau. Education au goût et "car ce sont aussi les citoyens de demain" précise Damien Maria, depuis plusieurs années, les enfants sont aussi sensibilisés au gaspillage. "Par exemple, on a le système de petite ou de grosse faim pour adapter les portions aux appétits des enfants. Ils peuvent se resservir si besoin", souligne-t-il. Le yaourt est fermier, reçu dans un grand pot et servi dans des ramequins, pour éviter la multitude de petits pots à jeter ensuite à la poubelle. Le fromage, ce n'est pas en portion individuelle emballée et au poids standard, mais il est servi à la coupe, avec donc des tailles différentes. A La Chevrolière, on affiche quatre fois moins de déchets à l'assiette que la moyenne nationale en restauration collective. "Et comme c'est bon, on jette moins", ajoute Sabine Bouchard du pôle famille.

Damien Maria explique qu'aujourd'hui s'il ne peut proposer plus de bio ou de local, c'est tout simplement qu'il ne trouve pas les produits : "maintenant, on se fait plaisir, on fait des recettes, on créé." Et Sabine Bouchard du pôle famille d'ajouter : "l'an passé, les enfants n'ont pas mangé deux fois le même plat. Il a cartonné avec les moules frites, le hamburger maison. On a eu une semaine européenne avec des plats de différents pays européens." A La Chevrolière, le prix de la cantine est unique - 3 euros 70 - avec une participation importante de la commune. Intéressées par cet exemple, d'autres communes voisines se sont rendues sur place.

Comme dans la plupart des cantines, avec le coronavirus, l'organisation a été revue avec pas de brassage des écoles, ni des groupes constitués par chaque école. Le bâtiment est aéré de manière régulière. "Ca a même été bénéfique car on a gagné en rigueur sur l'hygiène des mains avant de passer à table", reconnaît Sabine Bouchard.

Reportage à quelques heures de la reprise à la cantine de La Chevrolière Copier