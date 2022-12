"C'est chamboulant" : les élèves du collège fermé pour mauvaise odeur à Metz accueillis dans une autre école

Le cours de physique a bien repris là où il s'était arrêté, mais le nouveau tableau n'est même pas accroché dans cette salle de classe du collège Paul-Verlaine, à Metz-Magny. Une ambiance étrange pour la centaine d'élèves de cinquième, tout juste arrivés ce mardi 6 décembre, face au directeur académique des services de l'Éducation nationale, venu en visite. "C'est un peu chamboulant, parce que ça change de la classe de d'habitude. Il faut se repérer dans les bâtiments sans connaitre les salles", confie l'un d'eux. Son collège d'origine, celui nommé Philippe-de-Vigneulles dans le quartier Queuleu, a fermé mardi 29 novembre pour une durée temporaire, à cause d'une forte odeur nauséabonde dont l'origine est encore impossible à déterminer.

Dans un premier temps, les 484 élèves ont été renvoyés chez eux pour suivre l'école à la maison . Mais depuis lundi, chaque section renoue avec le cours en présentiel une journée par semaine, dans le collège Paul-Verlaine, qui leur sert d'établissement de substitution. Les élèves de sixième sont accueillis les lundis, les cinquième les mardis, les quatrième les jeudis et les troisième les vendredis, et ce jusqu'aux vacances de Noël. Les élèves des classes Ulis et Segpa sont eux accueillis en permanence. Entre 100 et 130 enfants supplémentaires sont présents chaque jour au collège.

Du monde aux toilettes et à la photocopieuse

"Je retourne à l'âge de pierre avec les tableaux à la craie", sourit Virginie Philippon, qui donne habituellement des cours de mathématiques aux élèves en Segpa du collège Philippe-de-Vigneulles. "On a ramené tout le matériel qu'on pouvait, et maintenant on s'adapte !" Les professeurs "autochtones" aussi doivent s'adapter. C'est le cas d'Annie Duclos, professeur d'allemand au collège Paul-Verlaine. "Ça fait du monde en plus et techniquement, il y a des petits soucis", avoue-t-elle. "Concernant le stationnement, le temps perdu pour manger, pour aller aux toilettes... Même la photocopieuse, qui s'use beaucoup plus vite ! Il n'y a plus de papier parce qu'on fait deux fois plus de photocopies."

Olivier Cottet, le directeur académique des services de l'Éducation nationale, est venu en visite au collège Paul-Verlaine ce mardi. © Radio France - Bastien Munch

Et la situation va devenir encore plus tendue à partir de la rentrée du mois de janvier. Dès 2023, la totalité des 484 élèves du collège Philippe-de-Vigneulles seront accueillis au collège Paul-Verlaine. "Les locaux seront occupés à 100%", affirme la principale, Agnès Zimmermann. "Voire à 110% !" Mais ça ne suffira pas à tout faire rentrer. Les emplois du temps des deux établissements ne sont pas les mêmes. Et par exemple, à Paul-Verlaine, il n'y a que deux salles spécialisées pour les cours de physique-chimie, idem pour les sciences de la vie. Le collège se prépare donc à pousser les murs, ou plutôt à rajouter des cloisons dans les salles. Des préfabriqués pourraient même être installés à la rentrée.

Rapprocher les services de vie scolaire

Mais la principale n'est pas plus inquiète que ça. "Certains enseignants ont connu le collège Paul-Verlaine à 1.000 élèves, il y a quelques années. Là, si on fait le calcul, on revient à peu près dans cette même configuration", continue Agnès Zimmerman, qui veut surtout rassurer les parents et les enseignants : aucune classe ne sera mélangée. "Un élève de Philippe-de-Vigneulles reste un élève de Philippe-de-Vigneulles", explique-t-elle. "Il est accueilli chaleureusement, mais il a ses enseignants, ses AED, sa conseillère principale d'éducation."

Les équipes des deux collèges occupent désormais les mêmes locaux. © Radio France - Bastien Munch

Seul point à éclaircir dans cette cohabitation : la vie scolaire. "Quand on sera à 900 élèves, on ne pourra pas dire 'ça ce n'est pas le mien, je ne le surveille pas'. Donc les deux équipes de vie scolaire vont fusionner un petit peu pour travailler ensemble et avoir un mode de fonctionnement quasi-identique", détaille Agnès Zimmermann. "Les nouveaux élèves vont aussi devoir s'imprégner un peu de notre culture, de notre règlement intérieur. L'objectif, c'est que lorsqu'on est dans la cour, on ne voie pas de différences entre un élève de Philippe-de-Vigneulles et un élève de Paul-Verlaine."

De son côté, le département de la Moselle poursuit ses analyses complémentaires au collège du quartier de Queuleu, pour trouver l'origine de cette odeur nauséabonde, qui a provoqué plusieurs symptômes chez 75 personnes. Les résultats sont attendus pour la mi-décembre.