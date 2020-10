"C'est du mépris pour ce que représente l'école" Corinne Baffert secrétaire académique du SNES-FSU de Grenoble

"Je suis désespérée de voir qu'il n'y a pas moyen d'avoir des protocoles sanitaires qui tiennent la route." Corinne Baffert, secrétaire du syndicat enseignant SNES-FSU et professeure de lettres au lycée Edouard Herriot à Voiron est très inquiète à propos de la rentrée scolaire prévue lundi 2 novembre.

Mercredi soir, dans son allocution, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement national. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées restent néanmoins ouvert et le port du masque devient obligatoire pour tous les élèves dès l'âge de 6 ans. Une mesure saluée par Corinne Baffert, qui attend désormais des annonces fortes de la part de Jean Castex. Le Premier ministre s'exprimera ce jeudi soir à 18 heures 30. "Nous voulons des protocoles sanitaires qui tiennent la route et des conditions d'enseignement efficaces et protectrices du personnel et des élèves"

On nous envoie au casse-pipe - Corinne Baffert secrétaire académique du SNES-FSU de Grenoble

La syndicaliste est aussi dans l'attente d'une réunion prévue ce jeudi soir avec le rectorat. Initialement programmée pour discuter de l'hommage national qui sera rendu à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géo tué par un terroriste le 16 octobre, il sera également question du protocole sanitaire à mettre en place dès lundi pour la rentrée.