"C'est intéressant de voir l'envers du décor"' : Anaé, élève de Montlouis, dans les coulisses de l'Elysée

Anaé, collégienne de Montlouis-sur-Loire, vient de rentrer de son stage d'observation au Palais de l'Elysée, à Paris. L'élève en troisième a pu découvrir les coulisses du pouvoir et de la présidence de la République.

"C'était génial !" Anaé a encore des étoiles plein les yeux, lorsqu'elle évoque son stage d'observation de troisième. Et pour cause : la collégienne de Montlouis-sur-Loire vient de passer une semaine au Palais de l'Elysée, à Paris. Au service communication, elle y a découvert les coulisses de la présidence de la République.

"A l'Elysée, tout doit s'approcher de la perfection"

Première découverte pour la jeune fille de 14 ans, les ors de la République. "Je n'ai pas pu tout visiter, mais ce que j'ai vu était vraiment splendide. La salle des fêtes, les plafonds, le jardin d'hiver avec la verrière... C'est magnifique !" Avec un accès également privilégié aux sous-sols de l'Elysée. "J'ai visité l'imprimerie, le fleuriste, les cuisines, la tapissière, les lingères. Il y a vraiment beaucoup de monde !"

Mais Anaé a surtout pu observer le service communication du palais, avec ses différents services (le standard téléphonique, le courrier, le numérique et les relations presse). "A l'Elysée, tout doit s'approcher de la perfection. C'est pour ça que tout est vérifié, calculé, tout le temps. Chaque détail compte", remarque la collégienne. "Par exemple, on m'a montré les détails des fonds de scène, pendant les interventions. Tous ces détails qu'on ne voit pas quand on est devant notre écran, mais qui sont pourtant importants."

La découverte des coulisses de la communication politique

Ce qu'a préféré Anaé ? La communication numérique. "Quand je vois les publications du président sur les réseaux sociaux, je n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, comme travail en amont. Le personnel fait aussi bien attention aux répercussions de chaque publication, via des courbes, des données sur les abonnés ou les polémiques engendrées. J'ai trouvé ça super intéressant de voir l'envers du décor."

La jeune fille a également pu découvrir l'Assemblée nationale, le temps d'un après-midi, avec le député tourangeau Daniel Labaronne. Elle a assisté à une séance de questions au gouvernement et a ainsi croisé plusieurs ministres, dont le Premier ministre Jean Castex. "On n'a pas beaucoup échangé mais tous m'ont encouragée." En revanche, elle n'a vu le président de la République, Emmanuel Macron, que de loin.

Un stage qu'elle n'est donc pas près d'oublier. "J'ai profité de chaque instant. J'ai posé toutes les questions que j'avais à poser." Avec un léger pincement au cœur au moment du départ. "Quand je suis partie, je me suis dit que c'était peut-être la dernière fois que j'allais pousser cette porte". Sauf si elle devient un jour présidente de la République, comme elle l'ambitionne. "Ce stage ne m'a pas vraiment aidé à décider", sourit-elle.