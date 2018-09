Dijon, France

Cette année encore l'Université de Bourgogne (UB) a enregistré une nouvelle augmentation des inscriptions : plus 9%, la barre des 31.000 inscrits devrait donc être franchie. Les étudiants de première année sont également plus nombreux, "nous avons 443 inscriptions supplémentaires d'étudiants néo-entrants, à date égale, par rapport à l'an passé" précise Alain Bonnin, le président de l'UB.

Des étudiants de première année arrivés via Parcoursup

Ces étudiants de première année, sont les premiers à rentrer à université via Parcoursup. La plateforme qui a succédé à APB, s'est aussi retrouvée sous le feu des critiques mais l'université précise que cette année, il n'y a pas eu de problème.

Christelle Seree-Chaussinand, est la vice-présidente et déléguée en charge du cycle Licence de l'UB. © Radio France - Stéphanie Perenon

" Sur Parcoursup une poignée de jeunes n'ont pas encore de solutions mais ils ont été contactés par les psychologues de l'Éducation Nationale et nous ne nous faisons pas de souci pour ces jeunes, qui vont trouver une formation et une formation qui leur convienne", explique Christelle Seree-Chaussinand, vice-présidente et déléguée en charge du cycle Licence de l'UB. Et de préciser qu'il reste 508 places disponibles dans un certain nombre de formations ouvertes en procédure complémentaires.

Et les étudiants, qu'en pensent-ils ?

Pour celles et ceux croisés sur le campus dijonnais, ils sont plutôt contents de leur affectation même si, pour certains ce n'était pas leur premier vœu. Ils sont nombreux à mettre en avant le sérieux des formateurs et la qualité des bâtiments et du campus. L'UB a obtenu récemment la 16e place dans le classement de l'Etudiant pour les universités où il fait bon étudier.

La renommée à l'international est un enjeu capital - Alain Bonnin, le président de l'UB

"Les grands classements internationaux font la visibilité des établissements et cela permet d'attirer les meilleurs étudiants, les meilleurs professeurs et les meilleurs chercheurs" poursuit Alain Bonnin.

Alain Bonnin, le président de l'Université de Bourgogne © Radio France - Stéphanie Perenon

Cette année l'Université de Bourgogne a amélioré sa place dans le classement de Shanghai, l'un des palmarès les plus observés au monde. l'UB a progressé et se retrouve cette année entre la 600e et la 700e place. Un classement quasiment inconnu des étudiants de première année, plus préoccupés cette année par leurs places sur Parcoursup !

