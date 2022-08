C’est l’heure de la rentrée pour 713 391 jeunes en Bretagne

353.365 écoliers, 241.924 collégiens et lycéens et 136.783 étudiants retrouvent le chemin des classes en cette rentrée 2022 en Bretagne. Des effectifs globalement en baisse.

Après les 42 548 enseignants (26 389 dans le public et 16 159 dans le privé), c'est la rentrée ce jeudi, pour 579 608 écoliers, collégiens et lycéens bretons, auxquels vont s'ajouter 136 783 étudiants.

Baisse des effectifs scolaires

La baisse démographique se poursuit en Bretagne, dans le public comme dans le privé. Cette baisse est beaucoup plus importante dans le premier degré où l'Académie de Rennes enregistre 4 747 écoliers en moins (2 773 dans le public et 1 974 dans le privé), et près d'un millier de collégiens et lycéens en moins (738 dans le public et 186 dans le privé).

C'est évidemment en Ille-et-Vilaine qu'on compte le plus de jeunes à faire leur rentrée (209 870), et c'est aussi en Ille-et-Vilaine que la baisse est la plus importante dans le premier degré (-917 dans le public et -629 dans le privé).

Carte établie à partir des chiffres du Rectorat de Rennes, incluant les effectifs des formations post-bac. © Radio France - Éric Bouvet

Si près de 60% (59,4%) des élèves sont scolarisés dans le public en Bretagne, le Morbihan est le seul des quatre départements à en compter un tout petit plus dans le privé (50,4%).

L’enseignement Diwan, lui, enregistre une petite progression du nombre d'élèves, après 3 années de légère érosion. Si bien que 4.100 élèves font leur rentrée en breton, notamment à Vannes, où ouvre, cette année, une première classe de Terminale au Skolaj-Lise Diwan Gwened.

Dernier chiffre, celui du budget de l'Académie de Rennes, qui approche les 3 milliards d'euros (2,93 milliards d’euros).