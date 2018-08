A moins de trois semaines de la rentrée, la courses aux fournitures scolaires a commencé dans les grandes surfaces même si d'année en année, le pic de fréquentation des rayons papeterie est de plus en plus tardif.

Vaucluse, France

Dans les rayons papeterie et maroquinerie des grandes surfaces, le bal a commencé. Des parents, avec ou sans les enfants, liste de courses fournie par l'école dans une main, et l'autre parcourant la jungle des produits à la recherche du «cahier 192 pages, petits carreaux» ou du «stylo de l'OM» exigé par le petit.

Des courses de plus en plus tardives

Pour les grandes surfaces, c'est un moment crucial : le magasin Auchan Mistral 7, à Avignon, réalise 70% de son chiffre d'affaires sur les produits de la rentrée scolaire pendant l'été. «Le mois d'août est le plus fort», remarque Anne Ravelonanosy, responsable commerciale sur le non-alimentaire, même si «le phénomène qu'on observe depuis quelques années c'est une accélération du mois de septembre». Autrement dit : les parents s'y prennent de plus en plus tard.

Le foot : la tendance de la rentrée 2018

Deux mois après la victoire française à la Coupe du Monde de football, il faut s'attendre à voir les produits dérivés autour de ce sport et de l'équipe de France déferler dans les établissements scolaires. «Que ce soit le PSG ou l'OM, les produits se vendent bien et en particulier cette année, avec la Coupe du Monde, on constate une petite accélération sur ce types de produits», confirme Anne Ravelonanosy.

L'allocation rentrée scolaire versée le 16 août

Le versement de l'allocation rentrée scolaire devrait accélérer encore plus les ventes de fournitures scolaires. Versée le jeudi 16 août, elle est en progression de trois à quatre euros par rapport à 2017. Accordée sous condition de ressources, son montant dépend de l'âge des enfants :

367,73 euros pour les enfants de 6 à 10 ans

388,02 euros pour les 11-14 ans

401,47 euros pour les 15-18 ans.

Bruno Giordani de la CAF de Vaucluse explique les subtilités pour le versement de l'allocation rentrée scolaire.

L'allocation rentrée scolaire est versée automatiquement. Elle ne nécessite aucune démarche sauf si votre enfant a plus de 16 ans et qu'il est toujours scolarisé à la rentrée ou en apprentissage. Dans ce cas, il faut le déclarer sur le site de la CAF.

Elle concerne, en tout, les familles de 47.694 enfants en Vaucluse. 17,9 millions d'euros sont versés par la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse dans le cadre de cette allocation.