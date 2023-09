C'est la pré-rentrée pour Matthieu Paratton, nouveau professeur des écoles en Haute-Vienne

La cloche va sonner ce lundi 4 septembre pour des millions d'élèves français, mais c'est déjà la fin des vacances pour les professeurs. Ils ont effectué leur pré-rentrée ce vendredi 1er septembre. Parmi eux, Matthieu Paratton, un tout nouveau professeur, qui fait sa première rentrée en école maternelle Françoise Dolto, à Couzeix.

ⓘ Publicité

Un métier "fascinant"

Ce quadragénaire a déjà fait une carrière dans la communication, puis il a donné des cours de français à l'étranger, à Dubaï ou encore au Brésil. Mais cette rentrée, pour lui, elle est très particulière. "J'ai déjà enseigné, mais pour des adultes, explique t-il. J'ai fait le choix de me reconvertir plutôt vers les enfants. Je pense que c'est une question d'utilité sociale. À cet âge là, les enfants sont assez merveilleux. Ils sont ouverts à beaucoup de choses. Ils sont curieux. C'est l'avant, la construction d'une personnalité. C'est un moment qui est très important dans une vie et c'est ça qui rend le métier fascinant."

Et même s'il n'est pas originaire du Limousin, il voulait absolument venir y habiter. "J'ai acheté une maison il y a cinq ans, que je rénove également en ce moment et j'y vis depuis seulement six mois. Je suis tombé amoureux de cette région qui est vraiment une très, très belle région" s'enthousiasme le tout nouveau professeur.

"On a tous un instituteur en tête qui nous a aidés"

Du programme des premières semaines à la décoration de sa salle de classe, tout est prêt. "Je suis très impatient de rencontrer mes élèves. Évidemment, j'ai un peu d'appréhension puisqu'on a une lourde responsabilité, s'occuper de ces petits individus. On a tous un instituteur ou institutrice en tête qui, à un moment donné, nous a aidés, nous a même marqué d'une certaine manière."

Dans sa classe, il donnera cours à 24 élèves, accompagné par une professeure qui enseigne depuis plus longtemps, pour faire ses premiers pas.