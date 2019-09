C'est la rentrée des classes ce lundi et à l'école de Travaillan, elle se fait un peu en famille

À Travaillan dans le Haut-Vaucluse, au nord-est d’Orange, l'école compte quatre classes pour un total de 91 élèves. L’école est indissociable du lien social dans le village avec une municipalité plus qu’impliquée, une association de parents d’élèves dynamique et des enseignants motivés.

Travaillan, France

L'équipe d’enseignants est à moitié renouvelée pour cette rentrée dans l'école de Travaillan qui compte quatre classes, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. L’an passé une classe supplémentaire a ouvert pour alléger les effectifs en maternelle.

La mascotte de la classe de maternelle , « Petite Ours », a écrit à tous les élèves de petite et grande section une gentille lettre où elle dit être contente de les retrouver, les informant que les jeux étaient prêts, que les livres attendaient d’être lus et qu’à la cantine, de bonnes choses se mijotaient en cuisine. Une initiative des enseignants qui avaient déjà convié au mois de juin les parents et élèves arrivant pour la première fois en maternelle à venir découvrir les classes.

Les classes ont été préparées ces derniers jours par les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles qui dépendent de la mairie, tandis que l’association des parents d’élèves a acheté sur ses deniers des meubles supplémentaires en kit que l’enseignant de CP a terminé de monter à la veille de la rentrée.

La première sortie pour tous les écoliers de Travaillan est prévue quelques jours après cette rentrée des classes. Ce sera dans les vignes qui bordent l’école. Ils participeront là au début des vendanges : ramasser le raisin puis ensuite le porter eux-mêmes jusqu’à la cave des vignerons.