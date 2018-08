Une semaine avant la rentrée scolaire officielle, les élèves de l'école élémentaire de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie) ont repris le chemin de la classe ce lundi. La municipalité a choisi de garder le rythme de quatre jours et demi de cours par semaine, et huit mercredis libérés pour le ski.

Pour garder ses huit mercredis au ski, l'école élémentaire de Praz-sur-Arly reste à la semaine de quatre jours et demi

Praz-sur-Arly, France

Ambiance espiègle et bruyante ce lundi dans la cour de récréation de l'école élémentaire de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie). Pour 65 enfants du CP au CM2, c'est la rentrée des classes, une semaine avant leurs petits camarades des autres communes.

"Je serai bien resté au lit, mais je suis content de retrouver mes copains". Ewan, 10 ans., CM2. © Radio France - Marie AMELINE

"On va travailler tous les mercredis matins, sauf huit mercredi libérés pendant la période d'hiver"

Des enfants joyeux, mais des parents pas ravis de cette rentrée sur un rythme de quatre jours et demi de cours par semaine. Copier

Hormis Praz-sur-Arly, Vallorcine, Megève, Combloux et Demi-Quartier, toutes les communes de Haute-Savoie ont choisi de revenir à un rythme scolaire de quatre jours de cours par semaine.

Mais ici entre Mont-Blanc et Val d'Arly, et malgré la préférence d'une majorité de familles pour la semaine de quatre jours, le choix a été fait par la municipalité de Praz-sur-Arly de poursuivre sur quatre jours et demi, avec école le mercredi matin, sauf huit mercredis de l'hiver qui seront libérés pour les ski-club.

"Les enfants sont vraiment fatigués" — Mylène, une parent d'élève

" Les enfants apprennent mieux sur quatre jours et demi nous rapportent les enseignants". Yann JACCAZ, maire de Praz-sur-Arly Copier