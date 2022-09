C'est la rentrée ! Entre rires et larmes dans l'école maternelle de Bois-Guillaume

Construite il y a dix-huit ans, l'école des Clairières de Bois-Guillaume est un beau bâtiment bleu orage. Pour y accéder, un petit parvis en contrebas, puis une grande porte en verre où il faut passer devant deux grands loups en papier mâché. L'un a de grand dents, mais heureusement il a l'air plutôt gentil.

La directrice et enseignante Nathalie Ouin accueille son personnel depuis huit heure ce matin à grand renfort de café. L'ambiance est détendue, presque familiale.

Le calme avant la tempête

C'est un peu le calme avant la tempête : "surtout pour une rentrée de petits ! Où on va récupérer des petits boubous qui n'ont jamais été scolarisés et qui, pour certains, quittent leurs parents pour la première fois" Elle prévient : "il faut se préparer psychologiquement à avoir des larmes ce matin, et des cris"

Les élèves sont nombreux ce matin, bien plus que l'année dernière. En un an, l'école est passée de 75 élèves à 99 élèves... Une hausse que Nathalie attribue au covid et à l'envie des parents de se mettre au vert, dans ce quartier plutôt résidentiel de Rouen.

99 élèves... Plus un ! Le petit Chamalow, un lapin blanc aux oreilles grises : "c'est pas l'élève le plus sage ! mais c'est le plus silencieux!" Et une aide précieuse pour consoler les enfants...

Entre rires et larmes

A 8h45, c'est l'heure, Nathalie va ouvrir la porte de l'établissement. Certains sont pressés, un élève colle déjà son nez sur la vitre, d'autres sont plus timides, mais pour tous, c'est l'heure!

Lucille entre en deuxième section, elle est ravie d'être de retour "moi j'aime bien la peinture et la pâte à modelé"

Pour elle ce matin, pas de larmes "bah non ! j'ai quatre an et demi quand même, je fais plus de caprices !" mais elle balance sur sa petite soeur Coline "Elle, elle a fait un caprice ce matin! Elle a pleuré!"

Gustave aussi, pleure à chaudes larmes, il est blotti dans les bras de sa maman Nathalie "encore un bisou" supplie-t-il, les yeux pleins de larmes. Sa mère tente de le rassurer "ça va aller mon petit chat".

Une rentrée salée pour certains. © Radio France - Milena Aellig

Elle est forte et retient ses larmes mais on la sent émue. Une fois Gustave installé en classe, elle laisse échapper un sanglot : "c'est dur de le voir comme ça... le centre aéré c'est mal passé cet été donc c'est la conséquence... Il n'a jamais réagit comme ça alors c'est pas facile"

Elle se résigne, elle espère que ça ira mieux demain.

Linda, elle aussi confirme, elle est maman de deux petits garçons, Aaron et Isaac : "je pense que c'est plus dur pour les parents ! Bon là, ils pleurent... mais après ils vont jouer et nous oublier... nous on y pense toute la journée! "