C'est la rentrée pour les 240.000 écoliers, collégiens, lycéens de l'Isère

Les écoles, collèges et lycées de l'Isère rouvrent leurs portes ce matin pour accueillir les 240 000 élèves isérois qui reprennent ce matin le chemin de l'école. Avec toujours des interrogations persistantes sur le nombre de professeurs. "On a toujours des difficultés à remplacer dans le Nord Isère notamment", reconnaît la rectrice de l'académie de Grenoble Hélène Insel, "mais on invente des solutions tous les jours pour que les élèves puissent avoir une continuité pédagogique".

ⓘ Publicité

Et puis certaines écoles reprennent après avoir été attaquées, incendiées même pendant les émeutes il y a deux mois, avant les vacances. C'est le cas par exemple de l'école La Peupleraie à l'Isle d'Abeau.

L'école La Peupleraie a été incendiée dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 juillet à L'Isle-d'Abeau en Nord-Isère. © Radio France - Noémie Philippot

Une rentrée sous inflation

L'autre défi de la rentrée, c'est l'inflation : les prix continuent de grimper, comme le montre notre panier de 37 produits du quotidien, qu'on suit depuis plusieurs mois. Il a encore pris 4 centimes en un mois.

Et malgré cette inflation, le département de l'Isère maintient les repas à 2 euros dans les cantines des collèges. Le président du département Jean-Pierre Barbier le confirme sur le réseau social X, anciennement Twitter