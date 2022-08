C'est la rentrée : une centaine d'internes ont pris leurs quartiers au lycée Bernart de Ventadour d'Ussel

Crayons, gommes et cartables sont de retour. 12 millions d'enfants font leur rentrée ce jeudi. Pour certains c'était même hier mercredi en quelque sorte. Car des milliers de jeunes ont été accueillis dans les internats. Ils sont environ 200 000 au niveau national. Illustration à Ussel au lycée Bernart de Ventadour où sur les 600 élèves une centaine, garçons et filles, sont internes.

T'as la pire chambre parce que le pion est juste là"

Il fallait arriver tôt tout de même : réunion d'accueil des nouveaux internes à 16h45. Olivier Soulier, le proviseur, rappelle la philosophie du lycée ussélois appliquée à l'internat : "fermeté et bienveillance". Les conseillères principales d'éducation expliquent ensuite tout ce qu'il faut savoir. Et puis enfin direction les chambres. Gabriel est guidé par son frère Antonin, un ancien de l'internat. "T'es à la 102. T'as la pire chambre parce que le pion est juste là" dit-il en riant. Gabriel qui vient de Neuvic entre en seconde et découvre l'internat, sans stress justement parce que son frère y est passé. "Je pense que je vais avoir une bonne année".

La découverte de l'autonomie

La maman, Nathalie, sait elle aussi que ce sera une bonne année pour Gabriel. Elle a surtout l'expérience passée avec son aîné pour la rassurer. "C'est vrai qu'après les cours ils peuvent sortir, aller en ville, chose qu'ils n'avaient pas au collège certes, mais bon ! il faut apprendre à leur faire confiance ". Pour la rassurer elle pourra aussi écouter les anciens qui rentrent pour la deuxième ou la troisième fois à l'internat. Tous contents d'y revenir. "J'ai un bon internat, y a que des potes !" précise Quentin un élève de terminale.

Une chance pour les jeunes et pour le lycée

Il faut dire qu'au lycée Ventadour l'internat est à taille humaine, avec sa centaine d'élèves, et que les dirigeants de l'établissement y cultivent l'esprit "famille". Ils passent plus de temps ici que dans leur famille" rappelle Olivier Soulier. Le proviseur souligne également que cet internat est une chance pour eux. Il accueille des jeunes qui viennent parfois de très loin et qui auraient eu des trajets bien trop longs et fatigants pour étudier sereinement et confortablement durant la journée. Une chance aussi pour le lycée lui-même. "Ça nous permet d'avoir un effectif un peu plus important que ce qu'il serait si nous ne proposions pas ce service". D'autant plus que le nombre d'internes qui avait chuté avec le covid remonte : ils sont 20 de plus cette année que l'an dernier.