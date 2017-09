C'est le première la classe de cadets sapeur-pompier

C'est une première en Sarthe. 12 élèves du collège des Quatre Vent du Lude vont être formés aux gestes qui sauvent. Ils font partie de la première classe de cadets de la sécurité civile. Ils vont passer, notamment, une semaine en caserne avec les pompiers.

Ils s'appellent Lounès, Lucas, Louise, Dorian ou Pauline. Ils sont en 5e et cette année, en plus des maths et du français, ils ont choisi une option un peu particulière. Ils sont cadets de la sécurité civile. Une formation expérimentale mise en place par le ministère de l'Education et celui de l'Intérieur. Pendant une semaine, lors des vacances de la Toussaint, ils vont apprendre les gestes qui sauvent, à la caserne des pompiers du Lude. Le reportage France Bleu Maine de Yann Lastennet

12 élèves de 5ème du collège du Lude sont formés par les sapeurs-pompiers Copier

Manoeuvres incendies et exercices de confinement

Manoeuvres incendie, gestes de secourisme, exercices de confinement. Une expérience qu'il pourront mettre au service du collège. "Comme ça, si le collège prend feu on saura quoi faire" dit Lounès. "Si quelqu'un fait un malaise et puis avec tous les attentats, je veux savoir réagir s'il y en a un" ajoute Dorian. "Moi mon tonton est pompier, alors j'ai signé tout de suite" conclut Mathis. "C'est super on va visiter la caserne" se réjouit Louise. Ils vont même passer une semaine entière à apprendre les gestes qui sauvent. Plus un samedi matin par trimestre. Cette option entre aussi dans le cadre du parcours citoyen mis en place au collège explique le principal de l'établissement Frédéric Gombert. " Cette expérience pourra être le sujet de leur oral en fin de 3e. C'est une option supplémentaire qui pourra compter pour le brevet".

Plus de 2000 sapeurs pompiers volontaires en Sarthe

L'objectif, c'est aussi de susciter des vocations. "Le schéma de la sécurité civile en France fait appel à 80 % de volontaires" rappelle le commandant Jean Pascal Barré, qui coordonne les compagnies de pompiers du sud et de l'ouest du département de la Sarthe." C'est un réservoir fondamental". Il y a plus de 2000 sapeurs-pompiers volontaires en Sarthe. Ils assurent la moitié des interventions sur le département.