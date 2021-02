"C'est lourd un marteau ?" A l'école de Trieux avec l'athlète mosellan Quentin Bigot

Le champion du lancer de marteau Quentin Bigot a rendu visite ce jeudi aux élèves de l'école Jules Vallès de Trieux dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique organisée par la région Grand Est. Il s'est prêté au jeu des questions/réponses, autographes et séance photo avec les élèves.

Quand il sera au Japon cet été pour tenter de décrocher une médaille d'or olympique, Quentin Bigot pourra sans aucun doute compter sur le soutien à distance des élèves de l'école Jules Vallès de Trieux, dans le Pays-Haut. L'athlète mosellan, multiple champion de France et vice-champion du monde du lancer de marteau, y a passé une partie de l'après-midi de ce jeudi 4 février dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique organisée par la région Grand Est.

Questions et admiration

A peine impressionnés, les élèves de CM1 et CM2 avaient préparé une longue série de questions sur sa carrière, sa passion pour le marteau, sur les détails de cette discipline assez méconnue, ses ambitions olympiques, les valeurs du sport et sa vie en dehors de l'athlétisme... Et Quentin Bigot s'est prêté de bonne grâce à ce sympathique interrogatoire, souvent ponctué d'exclamations d'admiration.

Ce que j'essaye surtout de leur montrer, c'est que quand on un projet, une passion, il faut le vivre à fond

Le champion du lancer de marteau Quentin Bigot avec les élèves de l'école Jules Vallès de Trieux © Radio France - Clément Lhuillier

"J'y prends beaucoup de plaisir et ils ont souvent des questions pertinentes et innocentes. Une préparation olympique, c'est pas facile à vulgariser. Mais c'est bien aussi de leur montrer que ce n'est pas la mer à boire, leur donner envie de continuer à pratiquer leur sport." Bien entendu, le champion a signé des autographes et a posé pour la photo.

Semaine sportive

Cette semaine était résolument placée sous le signe du sport pour les quelques 300 élèves des 14 classes de l'école de Trieux qui ont aussi eu la chance de rencontrer l'ancien athlète messin Bob Tahri, l'entraineur de l'équipe de France féminine de handball Olivier Krumbholz, des joueurs du FC Metz, des basketteurs de Joeuf-Homécourt, le boxeur Charles François... "Le sport est une école de la vie" explique le directeur de l'école Arnaud Bordi, "les valeurs qu'on peut inculquer dans les activités sportives, on les retrouve dans notre vie de tous les jours. On espère qu'on aura un futur champion un jour venant de Trieux !"